Kremlinul nu exclude plasarea de arme nucleare în Belarus în contextul în care cere NATO să renunțe la Europa de Est

Rusia cere NATO să renunțe la Europa de Est

„Nu este un secret pentru nimeni că, fără îndoială, amplasarea a tot felul de tipuri de arme (ale NATO) la frontierele noastre, (arme) ce pot reprezenta o ameninţare pentru noi, va necesita adoptarea unor paşi corespunzători pentru a echilibra situaţia. Aici sunt posibile tot felul de variante”, a spus purtătorul de cuvânt al Kremlinului Dmitri Peskov.Înainte de aceasta, şeful diplomaţiei belaruse, Vladimir Makei, a declarat că Republica Belarus este gata să amplaseze pe teritoriul său arme nucleare ruse în cazul unei ameninţări din partea NATO.Anterior, preşedintele belarus Alexandr Lukaşenko a afirmat că Minskul îi va propune Moscovei să ia astfel de măsuri, în cazul în care NATO va amplasa arme nucleare în Polonia. Lukaşenko a declarat că are nevoie de sistemul de rachete balistice mobil Iskander, care are au rază de acţiune de până la 500 km şi pot transporta focoase convenţionale sau nucleare.Preşedintele rus Vladimir Putin a îndemnat NATO să înceapă negocieri la obiect pentru a oferi Rusiei garanţii de securitate sigure şi pe termen lung.Şeful statului rus a afirmat că Rusia are nevoie anume de garanţii de drept, juridice, acuzând oficialii occidentali că nu şi-au onorat obligaţiile asumate verbal.Acţiunile militare ale Rusiei în apropiere de Ucraina au amplificat tensiunile dintre Moscova şi NATO, iar Alianţa a avertizat Moscova că invadarea statului vecin va avea consecințe grave.Rusia respinge acuzaţiile că ar plănui o invazie şi susţine că răspunde la ceea ce ea consideră a fi ameninţări la adresa propriei securităţi din cauza relaţiilor tot mai strânse ale Ucrainei cu NATO şi a aspiraţiilor Kievului de a adera la Alianţă Moscova a transmis vineri că vrea o garanţie obligatorie din punct de vedere juridic din partea NATO că organizaţia va renunţa la orice activitate în Ucraina şi în general în estul Europei.