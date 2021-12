All I want for Christmas: Americanii se pregătesc să pună pe masă cele mai scumpe fursecuri de Crăciun din istorie

Un Crăciun extrem de costisitor

Cele mai scumpe fursecuri de Crăciun

Bugetul americanilor pentru dulciuri și cadouri

În acest an, dincolo de a alege dacă fursecurile vor fi făcute în casă sau dacă glazura va fi într-una din culorile tradiţionale - verde, alb sau roşu -, multe familii vor fi surprinse de costul ingredientelor, care a crescut vertiginos în ultimele luni.Şi totul este consecinţa tensiunilor economice provocate de pandemia de coronavirus şi a problemelor în reţelele de distribuţie la nivel mondial.În noiembrie, inflaţia interanuală a fost în SUA de 6,8%, cel mai mare nivel în aproape patru decenii şi cu opt zecimi mai mult faţă de octombrie.Dar dacă intrăm în detalii, vedem că în noiembrie creşterea preţului la ouă a fost de 6,2%, la făină de 5% şi de 3,4% la zahăr, un alt ingredient necesar înainte de a aprinde cuptorul, tot cu grijă, deoarece şi preţul energiei electrice a crescut cu 6,5%, aminteşte EFE.Iar această situaţie nu se limitează doar la SUA. Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Alimente şi Agricultură (FAO) a avertizat încă din noiembrie cu privire la o creştere interanuală de 38% a preţurilor mondiale la grâu şi de 40% la zahăr, la care se adaugă o creştere "pronunţată" a preţurilor produselor lactate.În timp ce pe platformele de video sunt difuzate filme de Crăciun, iar la radio se aude non-stop cântecul "All I want for Christmas is you", al artistei Mariah Carey, ce poate fi mai plăcut decât să ieşi din casă şi să te duci la magazin să cumperi ingredientele pentru fursecurile de Crăciun, se întreabă EFE.Însă odată ce te-ai hotărât dacă vor avea formă de om de zăpadă, brăduţ sau mai tradiţionalele turte dulci, trebuie să reuşeşti să treci peste "sperietura" provocată de costurile achiziţiilor.Ceva de genul acesta i s-a întâmplat Blancăi Gonzalez, din Puerto Rico, care a explicat pentru EFE că în anii precedenţi a făcut fursecuri foarte elaborate, însă că anul acesta va opta pentru ceva mai simplu, cu mai puţine decoraţii: "Cine ştie, nişte fursecuri simple cu unt. Nu doar fursecurile sunt problema, ci totul, mâncarea şi cadourile. Preţurile sunt mult mai mari anul acesta. Va fi, cu siguranţă, cel mai scump Crăciun".Într-o situaţie similară se află şi firmele care fabrică produse pentru evenimente şi date speciale cum este cazul Crăciunului.Zissy Castillo, originară din Salvador, care este manager la firma de catering Food Cart Party, recunoaşte că se simte creşterea preţurilor. "Te ia plânsul", a declarat ea pentru EFE şi dă ca exemplu cel mai folosit ingredient în industria alimentară, uleiul vegetal, din care 5 galoane (18 litri) au ajuns să coste 54 de dolari, în condiţiile în care acum câteva luni aceeaşi cantitate costa între 17 şi 22 de dolari."Uleiul, zahărul, fructele pentru prăjiturile de Crăciun şi-au dublat preţul", se plânge ea, adăugând că această situaţie a obligat-o "să jongleze cu preţurile", să-şi reducă marja de profit şi să nu accepte evenimente de Crăciun cu număr mic de participanţi.Zissy Castillo lucrează în Los Angeles, California, stat în care costurile de producţie a fursecurilor sunt mai mari decât în alte state americane.Să coci o tavă de fursecuri de Crăciun costă în Miami în medie 6,67 dolari, în schimb oraşul californian San Diego este locul în care este cel mai scump să produci aceeaşi cantitate, unde o tavă de fursecuri de Crăciun ajunge să coste 12,4 dolari.Datele au fost furnizate de producătorul de kit-uri de hrană HelloFresh, care a publicat un studiu privind costurile coacerii unor fursecuri de Crăciun tradiţionale în 60 de oraşe din SUA şi în 30 de ţări plecând de la preţul ingredientelor de bază pentru această reţetă: făină, zahăr, unt, ouă şi bicarbonat de sodiu.Costurile medii în SUA sunt de 6,10 dolari, foarte departe de cei 12,83 dolari necesari pentru a coace o tavă de fursecuri în Suedia, cea mai scumpă ţară din lume în această privinţă, dar şi de Republica Dominicană (11,74 dolari) sau Danemarca (10,97 dolari).Însă în ciuda costurilor, potrivit Federaţiei Naţionale a Comercianţilor (NFR), americanii plănuiesc să cheltuiască în această lună în care se sărbătoresc Crăciunul, Hanuka (Sărbătoarea luminilor, festival evreiesc) sau Kwanzaa (sărbătoare a culturii negre, între 26 decembrie şi 1 ianuarie) în medie 997 de dolari pe daruri, mâncare şi decoraţiuni.