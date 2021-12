Verdict în procesul care a divizat America: Actorul Jussie Smollett a fost găsit vinovat de înscenarea unui atac rasist împotriva sa / Ce a declarat acesta în timpul procesului

Cazul lui Jussie Smollett a divizat America

Un juriu format din 12 persoane l-a găsit joi vinovat pe fostul actor din serialul Empire după ce procurorii l-au pus sub acuzare pentru declarații false și completarea unor plângeri nereale depuse la poliție potrivit cărora ar fi fost victima unui atac motivat rasial și de homofobie în centrul orașului Chicago la primele ore ale zilei de 29 ianuarie 2019.Actorul a fost arestat de polițiști înspre sfârșitul lunii februarie.Smollett, în vârstă de 39 de ani, ar putea primi o sentință de până la 3 ani de închisoare însă experții cred că acesta va primi cel mai probabil o condamnare cu suspendare și i se va ordona să facă muncă în folosul comunității, potrivit Associated Press Actorul de culoare care se mândrește cu identitatea homosexuală a depus în mod surprinzător mărturie, spunându-le juraților că „nu a existat nicio înșelătorie” din partea mea și că atacul „a părut desprins din aventurile din desenele Looney Tunes”, relatează The New York Post Smollett a reclamat poliției în 2019 că a fost atacat în centrul orașului Chicago în jurul orei 02:00 de doi bărbați care purtau măști de schi care au folosit înjurături homofobe și rasiste la adresa sa, făcând referire și la un slogan folosit pe atunci de fostul președinte Donald Trump.„Am simțit că această persoană era semnificativ mai corpolentă decât mine. Ei erau îmbrăcați în haine negre și măști de schi”, le-a spus Smollett investigatorilor, susținând că bărbații l-au stropit cu înălbitor, i-au pus un ștreang în jurul gâtului și că l-au bătut.În timpul mărturiei sale el a spus despre cei doi frați - despre care procurorii afirmă că au fost angajați și plătiți cu 3.500 de dolari de actor pentru a-l ataca - că sunt mincinoși.El a susținut de asemenea că frații Abimbola și Olabinjo Osundairo, martorii cheie ai acuzării, au orchestrat atacul și i-au cerut apoi un milion de dolari pentru a nu depune mărturie împotriva sa.Smollett a mai afirmat că cecul de 3.500 de dolari pe care l-a completat pe numele lui Abimbola Osundairo era pentru un program de nutriție și sală.Jurații nu au fost însă convinși de povestea sa și l-au găsit vinovat după 9 ore de deliberări.Ambii frați au depus mărturie că Smollett i-a plătit ca să îl atace și le-a dat indicații despre cum să facă acest lucru. „Mi-a explicat că vrea să îl bat nu prea tare. Mi-a zis că am mai avea nevoie de o persoană pentru acest lucru și m-a întrebat dacă ar putea s-o facă fratele meu. I-am zis că da”, a relatat Abimbola Osundairo.Procurorul Dan Webb le-a spus juraților în pledoaria sa de încheiere că dovezile împotriva actorului sunt „copleșitoare”.Cazul a fost unul care a divizat opinia publică din Statele Unite, conservatorii acuzându-l pe Smollett că a orchestrat atacul pentru a poza într-o victimă a presupusului rasism din America și pentru a-l pune într-o lumină negativă pe fostul președinte republican Donald Trump.Progresiștii în schimb au fost indignați de punerea sub acuzare a lui Smollett, afirmând că acest lucru nu s-ar fi întâmplat niciodată în cazul unei persoane albe și/sau heterosexuale.