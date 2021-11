VIDEO Rusia anunță un test reușit cu racheta sa hipersonică Zircon

Armata rusă a anunțat luni că a efectuat cu succes un nou test de lansare a rachetei de croazieră hipersonice Zircon, în contextul unei curse a marilor puteri pentru astfel de arme, pe care Moscova le consideră "invincibile", transmite AFP.

Armata rusă a anunțat într-un comunicat că a tras o rachetă Zircon de pe fregata Amiral Gorșkov asupra unei ținte din apele Mării Albe, în Arctica.

Lansarea "a fost recunoscută ca fiind un succes", ținta aflată la peste 400 de km "fiind distrusă", se arată în comunicat.

O înregistrare video, difuzată de Ministerul Apărării, arată cum racheta a decolat într-o explozie de lumină urmată de o dâră de fum, în miez de noapte.

⚡️\uD83C\uDDF7\uD83C\uDDFARussian frigate Admiral Gorshkov has performed a test launch of the hypersonic missile Zircon at the distance of over 400 kilometers (about 250 miles) at the White Sea, the Ministry of Defense says.#Hypersonic #Russia pic.twitter.com/diG26HCtNt