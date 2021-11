O fiică a lui Malcolm X a fost găsită moartă la mai puțin de o săptămână după exonerarea bărbaților condamnați pentru uciderea tatălui ei

Shabazz, în vârstă de 56 de ani, a fost descoperită moartă de fiica ei după ce joia trecută Muhammad Aziz și Khalil Islam, au fost exonerați joia trecută după mai bine de 50 de ani de la uciderea activistului american. Exonerarea lui Islam a avut loc post-mortem.Ambii au fost eliberați condiționat din închisoare în anii 1980, potrivit Reuters . Aziz, în vârstă de 83 de ani, a fost eliberat din închisoarea în 1985, iar Islam, care a murit la 74 de ani în 2009, a fost eliberat în 1987.Condamnările acestora au fost revizuite după ce fiicele lui Malcolm X au cerut ca investigația privind omorârea tatălui lor să fie redeschisă după apariția unor noi dovezi, printre care și o scrisoare lăsată pe patul de marte de un fost polițist din New York care afirmă că FBI-ul a conspirat să îl ucidă pe activist, scrie BBC O „anchetă de 22 de luni comună a biroului procurorului şi avocaţilor celor doi bărbaţi a arătat că procuratura”, poliţia federală (FBI) şi Poliţia din New York (NYPD) „au ascuns probe cruciale care, dacă ar fi fost cunoscute, probabil ar fi condus la achitarea celor doi bărbaţi”, relatează New York Times Investigația privind moartea lui Shabazz este în desfășurare, poliția din New York anunțând că noi informații vor fi făcute publice pe măsură ce ele apar.