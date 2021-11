„Își mănâncă copiii”: Soția fostului șef al Interpol dispărut în China spune că guvernul de la Beijing este un „monstru”

„Un monstru”

Dispariții în China

Grace Meng este soția lui Meng Hongwei, șeful Interpolului care a dispărut în 2018 în timpul unei vizite de afaceri în China după ce a fost staționat în Franța timp de doi ani.Autoritățile de la Beijing au anunțat la 10 zile după ce acesta a fost dat dispărut de soția sa că bărbatul este suspectat de comiterea unei infracțiuni Oficialul nu a mai fost văzut în public timp până în 2020 când a fost adus în fața instanței și condamnat la 13 ani și jumătate de închisoare pentru luare de mită.Soția sa Grace, care a obținut azil în Franța în 2019 pentru ea și cei doi fii gemeni ai cuplului, afirmă că soțul său a fost condamnat în urma unor acuzații fabricate pentru că avea opinii reformiste.Într-un interviu acordat pentru Associated Press săptămâna aceasta, Meng a criticat dur guvernul chinez, afirmând despre acesta că este „un monstru”.„Fiindcă își mănâncă copiii”, a răspuns femeia, când a fost întrebată de ce folosește termenul respectiv pentru a descrie Partidul Comunist Chinez.„Am responsabilitatea să îmi arăt fața, să spun lumii ce s-a întâmplat”, a declarat aceasta pentru AP, adăugând că „în ultimii trei ani am învățat - la fel cum am învățat cu toții să trăim cu COVID - să trăiesc alături de monștri”.Meng a precizat că nu a primit nicio veste de la soțul ei de când acesta i-a trimis două mesaje în septembrie 2018 când a plecat la Beijing.Primul scria „așteaptă să te sun”. Al doilea părea mult mai îngrijorător: un emoji cu un cuțit trimis la patru minute după primul.Meng a declarat pentru AP că nu știe dacă îl va mai vedea vreodată pe soțul ei sau dacă acesta mai este în viață și că suspectează că numeroase familii din China se confruntă cu „o soartă similară”.„Acest lucru m-a îndurerat până într-un punct de la care nu pot fi îndurerată mai mult. Bineînțeles, el este la fel de crud pentru copiii mei”, a spus aceasta.„De fiecare dată când copiii mei aud pe cineva bătând la ușă merg mereu să se uite. Știu că speră că persoana care vine înăuntru va fi tatăl lor. Dar de fiecare dată când își dau seama că nu este el, ei își lasă în jos capul în tăcere. Sunt extrem de curajoși”, a relatat soția lui Meng Hongwei.Bărbatul este doar una din persoanele cunoscute care au dispărut în ultimii ani în China. Cel mai recent , jucătoarea de tenis Peng Shuai a dispărut luna aceasta după ce l-a acuzat pe un înalt oficial chinez de viol Miliardarul Jack Ma, fondatorul gigantului chinez de comerț electronic Alibaba, nu a mai fost văzut în public timp de mai multe luni la sfârșitul anului trecut după ce a criticat autoritățile de la Beijing.