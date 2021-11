Merkel spune că poate Germania a fost naivă în privința Chinei, „la început”

Ce spune Angela Merkel despre relațiile din prezent cu China

Strategia lui Merkel de angajare cu China a făcut din țara comunistă principalul partener comercial al Germaniei și a modelat poziția Europei asupra superputerii din Asia în timpul celor 16 ani de mandat ai cancelarului german.Declarațiile lui Merkel, făcute într-un interviu exclusiv acordat agenției Reuters , vin cu câteva săptămâni înainte să predea postul de cancelar social-democratului Olaf Scholz și în contextul în care tot mai multe țări occidentale își reevaluează legăturile cu Beijingul din cauza atitudinii tot mai belicoase a Chinei, încălcării sistematice a drepturilor omului și acuzațiilor de spionaj industrial.„Poate că la început am fost mai degrabă prea naivi în abordarea noastră față de anumite parteneriate de cooperare”, a afirmat Merkel pentru Reuters, adăugând însă că „zilele acestea suntem mai atenți, și pe bună dreptate”.Merkel, care a decis să nu candideze pentru un nou mandat la alegerile parlamentare din luna septembrie , afirmă însă că Uniunea Europeană ar trebui să continue să coopereze cu China și că blocul comunitar și Beijingul ar putea învăța unul de la celălalt.„Decuplarea totală n-ar fi potrivită în opinia mea, ne-ar fi dăunătoare”, a spus aceasta.China a devenit cel mai mare partener comercial al Germaniei în 2016 iar expansiunea sa economică rapidă a alimentat și creșterea economică a Germaniei.Însă criticii lui Merkel spun că Germania a ajuns să fie prea dependentă de China și că are poziții mult prea blânde față de unele subiecte precum încălcarea drepturilor omului de către Beijing.Guvernul german spune însă că ea a vorbit mereu despre problemele legate de drepturile omului în timpul vizitelor sale oficiale la Bejing - nu mai puțin de 12 - și că a încercat să diversifice comerțul în Asia.În cadrul interviului acordat Reuters Merkel a vorbit și despre importanța ca statul să își protejeze infrastructura critică, dând exemplu o nouă lege de securitate germană pentru sectorul tehnologic care pune bariere serioase pentru unele companii telecom, precum Huawei.„Însă simt că este mereu important de subliniat că companii individuale nu trebuie excluse din start”, a mai afirmat Angela Merkel.