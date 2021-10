Senatul brazilian a votat pentru punerea sub acuzare a președintelui Jair Bolsonaro pentru crime împotriva umanității din cauza gestionării pandemiei

Acuzațiile aduse lui Jair Bolsonaro în raport



Anchetă de jumătate de an

O comisiei a Senatului din Brazilia a adoptat prin vot un raport care recomandă punerea sub acuzare a lui Bolsonaro pentru mai multe infracțiuni, inclusiv de crime împotriva umanității, în contextul în care țara sud-americană a înregistrat peste 600.000 de decese cauzate de COVID-19.Constatările raportului vor fi trimise acum procurorului general al Braziliei, numit în funcție de Jair Bolsonaro.Președintele brazilian afirmă că se face vinovat „de absolut nimic” însă situația pandemică din țară i-a afectat puternic popularitatea. Brazilia a înregistrat al doilea cel mai mare număr de decese cauzate de COVID-19 din lume, în spatele doar a Statelor Unite.Însă nu există nicio garanție că acesta va fi urmărit penal întrucât recomandările raportului trebuie revizuite acum de procurorul general Augusto Aras, analiștii așteptându-se ca acesta să îl protejeze pe președinte.Raportul susține că guvernul lui Bolsonaro a permis coronavirusului să se răspândească prin țară ca urmare a unei politici care viza atingerea imunității în masă împotriva COVID-19.Documentul îl descrie pe președintele brazilian drept „principala persoană responsabilă de erorile comise de guvernul federal în timpul pandemiei”.Autorul principal al raportului, senatorul centrist Renan Calheiros, a cerut ca recomandarea de a-l pune sub acuzare pe Bolsonaro pentru crime împotriva umanității să fie înaintată Curții Penale Internaționale din care Brazilia face parte.Însă înaintarea dosarului curții internaționale ar fi doar primul pas dintr-un proces de durată în care aceasta va trebui să stabilească dacă acuzațiile sunt fondate și să decidă dacă acceptă cazul.Pe lângă acuzația de crime împotriva umanității, comisia din Senatul brazilian a recomandat ca Bolsonaro să fie acuzat și de alte opt infracțiuni în instanțele naționale, printre care incitare la crimă, falsificare de documente și încălcarea drepturilor sociale.Bolsonaro este de asemenea acuzat de deturnare de fonduri și răspândirea de dezinformări privind pandemia.Raportul de 1.300 de pagini recomandă de asemenea punerea sub acuzare a două corporații și a altor 77 de persoane, inclusiv a trei dintre fii adulți ai lui Bolsonaro.Votul a fost ultimul capitol al unei anchete de șase luni care a scos la iveală mai multe scandaluri și cazuri de corupție din interiorul guvernului lui Bolsonaro. Este așteptat ca recomandarea legislativului să fie trimisă miercuri parchetului.Bolsonaro a insistat însă că guvernul său „a făcut lucrul corect încă din primul moment” al pandemiei și aliații săi au respins rapid votul din Senat ca fiind în întregime „motivat politic și electoral”.„Este un raport politic cap-coadă, fără nicio bază juridică”, a declarat Flavio Bolsonaro, unul dintre fiii președintelui care este de asemenea acuzat în raport.În luna martie a acestui an Bolsonaro a provocat furie în Brazilia după ce le-a transmis cetățenilor țării să „nu se mai vaite” despre Covid, la doar o zi după ce țara a înregistrat o creștere record a numărului de decese cauzate de coronavirus în decurs de 24 de ore, relatează The Guardian Acesta a continuat însă să răspândească informații despre coronavirus și pandemie iar lunea aceasta Facebook a înlăturat o înregistrare video în care Bolsonaro făcea o legătură între HIV și vaccinurile anti-Covid Platforma Youtube a blocat la rândul său înregistrarea video și a suspendat pentru o săptămână contul președintelui brazilian.Brazilia, o țară cu aproximativ 208 milioane de locuitori, a înregistrat peste 606.000 de decese cauzate de COVID-19 și 21,7 milioane de cazuri de infectare cu coronavirusul.