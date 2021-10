Justiția israeliană a decis că Eitan, băiețelul care a supraviețuit accidentului de telecabină din Stresa, trebuie să se întoarcă în Italia

Eitan a fost răpit de bunicul israelian

Instanța din Tel Aviv a stabilit că Eitan are legături mai apropiate cu familia sa italiană și că se simte mai în largul său în Italia decât în Israel, alături de rudele sale din această țară.Eitan este singurul supraviețuitor al tragediei din stațiunea Stresa ce a avut loc în luna mai a acestui an . Printre victime s-au numărat părinții lui Eitan, fratele său în vârstă de doar un an și străbunicii săi.Eitan s-a trezit din comă în data de 28 ma i.Instanța israeliană a afirmat în motivarea deciziei că bunicul său israelian a încălcat Convenția de la Haga prin scoaterea băiatului din Italia fără o decizie judecătorească.Bunicul din Israel mai are acum posibilitatea de a cere custodia băiatului în instanțele italiene însă probabilitatea ca aceasta să îi fie acordată a scăzut dramatic după decizia justiției israeliene.După o audiere din data de 23 septembrie, judecătorii stabiliseră ca mătușa italiană a lui Eitan, Aya, și bunicul israelian al băiatului să dețină temporar custodia comună până la soluționarea cazului.Băiatul a fost plasat în grija mătușii sale Aya, sora tatălui băiatului, care locuiește cu cele două fiice ale sale, apropiate de vârsta lui Eitan, în suburbiile Padovei.Familia lui Eitan se mutase aici în urmă cu 5 ani pentru ca tatăl băiatului să poată studia medicina.Eitan a fost scos ilegal din Italia și dus în Israel de bunicul său Shmuel Peleg în luna septembrie. Rudele italiene ale băiatului au notificat de îndată autoritățile după ce au aflat că tânărul este în Israel, bunicul său fiind acum anchetat pentru răpire în Italia Avocații bărbatului au declarat că acesta „a acționat impulsiv” întrucât era îngrijorat de starea de sănătate a lui Eitan. Anterior bunicul israelian acuzase rudele din Italia că îl țin pe Eitan ostatic.Copilul și-a petrecut majoritatea vieții în Italia, instanța israeliană stabilind că acesta s-ar simți mai confortabil alături de rudele sale din această țară.