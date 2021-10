O scurgere „fără precedent” de înregistrări video arată torturarea sistematică brutală a deținuților din Rusia

Torturile brutale la care sunt supuși deținuții ruși



Gulagu.net a fost interzis în Rusia

„Aceasta este o scurgere fără precedent de înregistrări care va trimite unde de șoc în întreaga țară. În total avem peste 40 de gigabytes de fișiere care arată tortura răspândită”, afirmă Vladimir Osecikin, fondatorul ONG-ului Gulagu.net.Osecikin a relatat că organizația sa a început să primească înregistrări în luna martie de la un fost deținut încarcerat la Saratov care a fost eliberat în luna februarie a acestui an.Kremlinul a reacționat, afirmând că este la curent cu situația și că Serviciul Federal al Penitenciarelor (FSIN) a deschis o investigație. „Dacă se va confirma, va fi demarată o anchetă foarte serioasă”, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului Dmitri Peskov.Fondatorul Gulagu.net afirmă că fostul deținut este un specialist IT din Belaruscare ar fi reușit să acceseze înregistrări salvate în calculatoarele închisorii, acestea fiind filmate în penitenciare din Irkutsk, Vladimir și Saratov între 2018 și 2020.Osecikin spune că bărbatul a părăsit Rusia mai devreme în cursul acestei săptămâni și nu a dorit să precizeze unde se află din cauza temerilor pentru siguranța sa.Site-ul rusesc Mediazona news a publicat marți 3 dintre înregistrările obținute de la Gulagu.net care arată torturarea unor deținuți la spitalul unei închisori din orașul Saratov.În primul videoclip, datat 18 februarie 2020, un bărbat îmbrăcat în haine negre împinge un mop înfășurat în bandă adezivă roșie în anusul unui prizonier ale cărui mâini sunt legate de pat și picioarele sale sunt legate și aruncate în sus.Al doilea bărbat în negru fixează victima într-o poziție nefirească, susținând picioarele prizonierului, în timp ce un al treilea îi ține gura închisă. În acest moment cei 3 îl întreabă: „Ai ceva de spus? Haide, amintește-ți, dracului!. Vei sta aici cu [un mop] în fund trei zile”.Prizonierul strigă tare și răspunde: „Pentru ce?”În cel de-al doilea videoclip, datat 10 aprilie 2020, un prizonier gol este întins pe burtă cu mâinile răsucite și legate la spate cu bandă adezivă.Autorul videoclipului își pune piciorul pe omoplații săi, cerându-i un nume și întrebându-l „Cine ești?”. Prizonierul răspunde: „Nimeni, un vagabond”. O altă voce îi strigă „Hoț”.Apoi primul bărbat pune piciorul pe capul prizonierului și îl întreabă: „De ce ești un hoț și vagabond?”.Toate cele 3 înregistrări prezintă violarea unor prizonieri.Osecikin a declarat pentru The Moscow Times că intenționează să dezvăluie înregistrările video treptat în următoarele săptămâni, acum că sursa lor a părăsit Rusia.Gulagu.net a trimis de asemenea imaginile Comitetului European pentru Prevenirea Torturii şi a Pedepselor sau Tratamentelor Inumane sau Degradante care nu a dorit să ofere comentarii deocamdată.Osecikin a fondat ONG-ul pentru apărarea drepturilor omului Gulagu.net în 2011 pentru a monitoriza abuzurile la care sunt supuși deținuții din Rusia. Bărbatul a părăsit Rusia în 2015 și trăiește în prezent în Franța.Site-ul web al organizației a fost blocat în luna iulie a acestui an de către Roskomnadzor, autoritatea rusă de reglementare a mass-media, în urma unor cereri în acest sens formulate de FSIN și FSB, serviciul de informații al Rusiei.