Un martor descrie momentele dramatice după explozia de la aeroportul din Kabul: „O fetiță de 5 ani a murit în brațele mele”

Acesta a spus că a încercat să ajungă la aeroport când o explozie s-a auzit în mijlocul mulțimii.„Nu pot spune precis ce s-a întâmplat”, a declarat pentru Fox News bărbatul care s-a identificat doar cu prenumele Carl.„Însă explozia a fost foarte gravă și există numeroși răniți”, a relatat acesta. „Cred că și unii americani sunt răniți”, a mai spus bărbatul, înainte ca Pentagonul să confirme că mai mulți soldați americani au fost uciși în explozie.Carl a relatat că a încercat să ajute o fetiță de 5 ani din mulțime dar că aceasta a murit în brațele sale.„Nu era fetița mea. Era fetița altcuiva. Am văzut-o la pământ și am luat-o în brațe s-o duc la spital, dar a murit chiar în brațele mele”, a spus acesta.Oficialii din mai multe țări au confirmat relatările despre două explozii în apropierea aeroportului din Kabul care au ucis cel puțin 13 persoane. Bilanțul răniților confirmați este deocamdată de 60.