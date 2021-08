Un influencer care a condus cu iubita legată de acoperișul mașinii a fost amendat cu 10 dolari în Rusia - VIDEO

View this post on Instagram A post shared by Sergey Kosenko (@sergey_kosenko)

Mâna stângă a lui Kosenko este legată cu o cătușă de mâna dreaptă a femeii. Influencerul a scris în rusă că a făcut deja de 20 de ori „cascadoria”.

În noua înregistrare video postată de Kosenko acesta poate fi văzut conducând un Bentley albastru-verzui în timp ce iubita sa este legată cu frânghii de acoperișul mașinii și are gura acoperită cu bandă adezivă.Mâna stângă a lui Kosenko este legată cu o cătușă de mâna dreaptă a femeii. Influencerul a scris în rusă că a făcut deja de 20 de ori „cascadoria”.

Influencerul, Serghei Kosenko, are peste 5 milioane de urmăritori pe Instagram și este cunoscut pentru prezența sa extravagantă din mediul online și afinitatea pentru activități periculoase.În luna ianuarie acesta a fost deportat din Indonezia după ce a organizat o petrecere care a încălcat regulile sanitare impuse pentru a preveni răspândirea coronavirusului, potrivit The Moscow Times În decembrie anul trecut acesta a fost ținta unor critici în mediul online după ce a încărcat pe Instagram o înregistrare video în care el și o femeie sunt văzuți conducând o motocicletă în ocean de pe un ponton, conform The Daily Mail Potrivit India Times , Kosenko a scris în secțiunea de comentarii că acesta este doar unul dintre numeroasele „teste de încredere” pe care cuplul le-a făcut împreună.Luni, la scurt timp după publicarea înregistrării video, poliția rutieră din Moscova a anunțat într-un comunicat că „investighează” un videoclip apărut în mediul online în care este văzută o fată legată de acoperișul unei mașini în mișcare.Revista mondenă rusă Life a scris că mașina nu i-ar aparține lui Kosenko și că proprietarul ei are de plătit 68 de amenzi neachitate.Influencerul a scris marți pe Instagram că el și prietena sa își cer scuze pentru incident și că au fost amendați cu 750 de ruble (aproximativ 10 dolari), nefiind însă clar dacă penalizarea a fost singura măsură luată de autoritățile ruse.Cascadoria virală a lui Kosenko face parte dintr-un trend de pe conturile social media ruse cunoscut ca „thrash streaming” care implică participarea internauților la acte periculoase care sunt live pentru spectatori care donează bani.