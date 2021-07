Lufthansa renunță la salutul „doamnelor și domnilor” în favoarea unui limbaj neutru din perspectiva genului

Salutul „Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen an Bord” (Doamnelor și domnilor, bine ați venit la bord) va deveni un lucru al trecutului la bordul avioanelor Lufthansa.Modificarea va urma să se aplice doar zborurilor operate de Lufthansa Group care include Austrian Airlines, Swiss și Eurowings.Anja Stenger, purtătoarea de cuvânt a companiei aeriene, a declarat pentru DW că diversitatea nu este doar un cuvânt gol ci o realitate pentru Lufthansa.„Începând de acum vrem de asemenea să exprimăm această atitudine și în limbajul nostru”, a precizat aceasta.Echipajele Lufthansa vor începe să folosească expresii neutre din punct de vedere al genului precum „dragi musafiri”, „bună dimineața/seara” sau „bine ați venit la bord”.Decizia privind modul exact în care se vor adresa pasagerilor va fi lăsat la latitudinea echipajelor care au fost informate despre modificare în luna mai.„Această mutare funcționează la un nivel simbolic. Ea poate fi considerată un pas prin care binaritatea genului este pusă sub semnul întrebării”, afirmă Alexandra Scheele, o expertă în sociologie și economie de la Universitatea Bielefeld.„Persoanelor care se identifică dincolo de bărbat/femeie, precum și tuturor celor care pun sub semnul întrebării sistemele binare, li se poate adresa mai bine fără a folosi fraza 'doamnelor și domnilor'”, adaugă aceasta.