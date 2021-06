VIDEO Kamala Harris, nevoită să-i amintească lui Biden să vorbească despre prăbușirea imobilului rezidențial din Florida

Momentul in care Kamala Harris ii aminteste lui Biden sa vorbeasca despre tragedia din Florida

Harris i-a șoptit „Florida, da” lui Biden în timp ce acesta se pregătea să părăsească podiumul după ce a ținut un discurs la Casa Albă despre acordul privind o nouă lege de infrastructură convenit între democrați și republicani.Biden s-a întors apoi la microfon și a spus câteva cuvinte despre tragedie.„Am vorbit cu, din întâmplare, primarul Miami-Dade, a fost în biroul meu ieri - nu despre aia, evident - dar am avut o discuție lungă cu ea astăzi”, a afirmat Biden.„Am vorbit de asemenea cu, am fost în contact cu congresmenul Debbie Wasserman Schulz care este în acel district. Am luat legătura cu FEMA (n.r. Agenţia Federală pentru Managementul Situaţiilor de Urgenţă). Ei sunt pregătiți să-i dea bătaie”, a relatat președintele american.„Ei sunt la fața locului inspectând ceea ce ei cred că este necesar dar aștept ca guvernatorul să ceară să declar starea de urgență, mai ales pe măsură ce aflăm ce s-ar putea întâmpla cu restul clădirii (n.r. președintele american a declarat ulterior starea de urgență)”.„Le spun oamenilor din Florida, orice ajutor doriți, guvernul federal îl poate furniza, așteptăm. Doar cereți-ne. Vom fi acolo”, a mai spus Joe Biden.