Premierul Olandei: Ungaria nu își mai are locul în UE / Legea lui Viktor Orban privind homosexualitatea naște noi tensiuni la Bruxelles

Sunt un luptător pentru drepturile omului

Ce a stârnit protestul liderilor UE

"Pentru mine, Ungaria nu își mai are locul în Uniunea Europeană. Dar, din nefericire, nu pot să fac nimic de unul singur, este nevoie ca toate celelalte 26 de state membre să spună: trebuie să pleci. Asta ar trebui să se întâmple pas cu pas, iar, între timp, nu poți spera decât că se vor adapta”, le-a spus premierul Mark Rutte jurnaliștilor înainte de summitul UE la care este prezent, evident, și premierul ungar Viktor Orban.De altfel, liderii mai multor state UE l-au confruntat pe premierul de la Budapesta pe tema noii legi anti-LGBTQ+, confruntarea fiind una extraordinară și reflectă tensiunile tot mai acute în ce privește valorile esențiale ale blocului comunitar, relatează Politico.eu Potrivit sursei citate, dezbaterea de la Consiliul European a fost una extrem de aprinsă, lideri europeni vorbind în termeni personali și emoționali.Premierul Mark Rutte a fost cel mai tranșant, în vreme ce liderul de la Luxembourg, Xavier Bettel, a vorbit despre propria sa bătălie de a fi acceptat ca homosexual.La sosirea de la summit, Viktor Orban și-a apărat cu fermitate poziția, relatează și CNN . "Nu este vorba despre homosexuali, legea îi vizează pe copii și pe părinții lor”, a spus el."Sunt un luptător pentru drepturile omului. Am fost un luptător pentru libertate în regimul comunist. (...) Homosexualitatea era pedepsită și am luptat pentru libertatea și drepturile lor. Așa încât, eu apăr drepturile homosexualilor, însă această lege nu este despre asta. Este despre dreptul copiilor și al părinților”, a spus Viktor Orban.Joi, 17 dintre cele 27 de state membre UE, și-au exprimat îngrijorarea profundă față de această lege, într-o declarație comună inițiată de Belgia. Statele din Europa centrală și de est nu s-au alăturat acestor critici. Scrisoarea este semnată de următorii șefii de stat și de guverne: Alexander De Croo (Belgia), Mette Frederiksen (Danemarca), Angela Merkel (Germania), Kaja Kallas (Estonia), Micheál Martin (Irlanda), Kyriakos Mitsotakis (Grecia), Pedro Sánchez (Spania), Emmanuel Macron (Franța), Mario Draghi (Italia), Nicos Anastasiades (Cipru), Krišjānis Kariņš (Letonia), Xavier Bettel (Luxembourg), Robert Abela (Malta), Mark Rutte (Olanda), Sanna Marin (Finlanda) și Stefan Löfven (Suedia). Cancelarul Austriei Sebastian Kurz a semnat documentul abia după ce acesta a fost dat publicității.Ungaria a adoptat marţi un text de lege care interzice „promovarea” homosexualităţii în rândul minorilor , provocând îngrijorarea apărătorilor drepturilor omului, pe fondul înmulţirii restricţiilor impuse de către guvernul condus de Viktor Orban persoanelor LGBT.Amendamentul a fost aprobat de 157 de deputaţi, între care cei ai partidului Fidesz la guvernare, în timpul unei sesiuni parlamentare transmise în direct la televiziune. Opoziţia a boicotat votul, cu excepţia partidului Jobbik, formaţiune de extremă-dreapta anti-Orban, care a votat pentru.”Pornografia şi conţinutul care reprezintă sexualitate sau promovează o abatere de la identitatea de gen, schimbarea sexului şi homosexualitatea nu trebuie să fie accesibile celor cu vârsta sub 18 ani”, se arată în textul consultat de AFP, care îşi propune să „protejeze drepturile copiilor”.În practică, programele educaţionale sau reclamele marilor grupuri solidare cu minorităţile sexuale şi de gen, precum reclama Coca-Cola prezentând un cuplu de bărbaţi care a declanşat apeluri la boicot în 2019, nu vor mai fi autorizate.Acelaşi lucru va fi valabil şi pentru cărţi, cum a fost o colecţie de poveşti şi legende care minimizează homosexualitatea şi care a atras nemulţumirea guvernului în toamna anului 2020.Serialele precum „Friends” sau filmele precum „Bridget Jones”, „Harry Potter” şi „Billy Elliot”, în care este menţionată homosexualitatea, ar putea fi interzise minorilor, au avertizat ONG-uri.Mii de persoane au ieşit luni seara pe străzile Budapestei pentru a denunţa această „propagandă permanentă” a guvernului împotriva comunităţii LGBT.