Agenții saudiți care l-au ucis pe Jamal Khashoggi au fost antrenați în SUA (New York Times)

Agentii sauditi implicati in uciderea lui Jamal Khashogi au primit instruire paramilitara in SUA

„Fapte reprobabile ulterioare”

Implicarea prințului moștenitor

„Farsă” de proces

Contractul pentru instruirea paramilitară a fost aprobat de Departamentul de stat american și antrenamentele au fost realizate de către Tier 1 Group, o companie de securitate din statul Arkansas, potrivit unei investigații publicate în exclusivitate de New York Times Departamentul de stat a acordat inițial o autorizație pentru instruirea paramilitară a Gărzii Regale Saudite de către Tier 1 Group în 2014 în timpul administrației Obama, antrenamentele continuând cel puțin în timpul primului an al mandatului fostului președinte Donald Trump.Tier 1 Group a afirmat că instruirea a fost una defensivă și menită să îi învețe pe agenți cum să îi protejeze mai bine pe liderii saudiți, antrenamentele incluzând exerciții de „contracarare a unui atac” și „tras la țintă în siguranță”.Louis Bremer, un oficial din cadrul Cerberus, compania-mamă a Tier 1 Group, a confirmat rolul grupului în antrenamentele paramilitare în cadrul unor răspunsuri pregătite pentru congresmenii americani după ce a fost nominalizat pentru o funcție înaltă în Pentagon în timpul administrației Trump.Documentele care conțin răspunsurile lui Bremer, pe care acesta le-a pus la dispoziția jurnaliștilor de la NY Times, confirmă că patru membri ai echipei responsabile de moartea lui Khashoggi au fost instruiți în 2017 de Tier 1 Group și alți doi membri au participat la antrenamente între octombrie 2014 și ianuarie 2015.În răspunsurile pregătite pentru legiuitorii americani, Bremer afirmă că o revizuire a antrenamentelor grupului realizată în martie 2019 „nu a descoperit nicio culpă din partea companiei și a confirmat că programul de antrenament stabilit nu a avut legătură cu uciderea lui Jamal Khashoggi”.„Instruirea oferită nu a avut legătură cu faptele lor reprobabile ulterioare”, a afirmat Bremer în răspunsurile sale.Administrația Trump a retras până la urmă nominalizarea lui Bremer pentru poziția din Pentagon astfel că acesta nu a mai trimis documentul Congresului, congresmenii americani nemaiprimind așadar răspunsurile la întrebările lor.Khashoggi, un comentator și editorialist proeminent al ziarului Washington Post, a făcut parte într-o perioadă din cercul de apropiați al familiei regale saudite, însă opinia regalilor de la Riad despre acesta s-a deteriorat după ce jurnalistul a devenit mai vocal cu privire la afacerile lor.Khashoggi a fost ucis în consulatul saudit din Istanbul în octombrie 2018, trupul său fiind dezmembrat de către agenții saudiți. Jurnalistul se deplasase la consulat pentru a ridica documente de care avea nevoie pentru a se căsători cu logodnica sa turcă, Hatice Cengiz.Rămășițele sale nu au fost găsite până în ziua de azi.Prințul moștenitor Mohammad bin Salman (FOTO: AFP / AFP / Profimedia Images)„Evaluarea noastră este că Prințul Moștenitor Mohammad bin Salman a aprobat o operațiune în Istanbul, Turcia, de prindere sau ucidere a jurnalistului saudit Jamal Khashoggi”, afirmă raportul redactat de biroul directorului pentru comunitatea de informații a SUA.Un raport ONU publicat după uciderea jurnalistului a ajuns la aceeași concluzie, afirmând că „evaluările înregistrărilor făcute de ofițeri de informații în Turcia și alte țări sugerează că domnul Khashoggi ar fi putut fi injectat cu un sedativ și apoi asfixiat folosind o pungă din plastic”.O instanță din Turcia judecă în prezent 26 de cetățeni saudiți în absență în legătură cu crima, următorul termen al procesului fiind pe 8 iulie. Guvernul saudit, după o serie de negări și scuze, a admis în cele din urmă la sfârșitul lui octombrie 2018 că jurnalistul a fost ucis într-o „operațiune neautorizată” , respingând însă în continuare implicarea prințului moștenitor Mohammad bin Salman.Riadul a pus sub acuzare 11 persoane, cinci dintre acestea fiind condamnate la moarte în decembrie 2019 pentru „comiterea sau participarea directă în uciderea victimei” în timp ce alte trei au fost condamnate la închisoare.Alte trei persoane au fost găsite nevinovate iar Ahmad Asiri și Saud al-Qahtani, doi oficiali de rang înalt apropiați de prințul moștenitor, au scăpat de acuzații.Uciderea jurnalistului a declanșat o campanie globală de presiune publică împotriva regimului saudit, făcându-i pe oficiali din SUA și alte țări să pună în discuție pentru scurt timp relațiile diplomatice cu Riadul.Însă după prima discuție dintre noul președinte american Joe Biden și prințul moștenitor saudit la începutul lunii martie, administrația de la Casa Albă a decis să nu impună sancțiuni asupra Riadului din cauza uciderii lui Khashoggi.