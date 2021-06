Soția lui „El Chapo”, fostă regină a frumuseții, a pledat vinovată de trafic de droguri

Soţia narcotraficantului mexican Joaquin Guzman poreclit „El Chapo”, Emma Coronel, arestată în februarie pe aeroportul din Washington , a pledat vinovată de faptul că a participat la trafic de droguri - în cadrul unei înţelegeri cu procuratura federală americană, relatează AFP.Fosta regină a frumuseţii, în vârstă de 31 de ani, s-a declarat „vinovată”, într-o audiere, joi, în faţa judecătorului Rudolph Contreras din Washington, de trei capete de acuzare reţinute împotriva sa - şi anume trafic de droguri, spălare de bani şi tranzacţii cu un narcotraficant străin.Procurorii o acuză de asemenea pe femeie - care are dublă cetăţenie americană şi mexicană - de faptul că l-a ajutat pe El Chapo să evadeze dintr-o închisoare mexicană în 2015.Narcotraficantul a evadat atunci printr-un tunel cu o lungime de un kilometru şi jumătate, a cărui intrare se afla sub duşul din celula sa şi care era echipat cu şine, aplicând o lovitură usturătoare autorităţilor mexicane.O sentinţă împotriva lui Emma Coronel, care are două fiice gemene cu El Chapo, urmează să fie pronunţată la 15 septembrie.Aceste capete de acuzare pot fi pedepsite, teoretic, cu până la zece ani de închisoare, însă - prin această înţelegere prin care a pledat vinovată - ea beneficiază de o reducere a pedepsei. JJoaquin Guzman „El Chapo”, în vârstă de 64 de ani, a fost condamnat în iulie 2019 la închisoare pe viaţă, în urma unui proces care s-a desfăşurat în condiţii de securitate excepţionale la New York, la audierile căruia Emma Coronel s-a dus aproape zilnic.El Chapo a fost considerat timp de ani de zile, până la extrădarea sa din Mexic către Statele Unite în 2017, drept cel mai puternic traficant de droguri din lume.