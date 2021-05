Nunta secretă a lui Boris Johnson, subiect de controverse în Marea Britanie: „O lege pentru bogați și una pentru săraci”

„O lege canonică pentru bogați și una pentru săraci”

„Să sperăm că își va ține pantalonii pe el”

Boris Johnson și Carrie Symonds, s-au căsătorit sâmbătă la Catedrala Westminster în cadrul unei ceremonii planificate în secret.Symonds, care va prelua numele lui Johnson, a vorbit în public despre credința ei catolică. Johnson în schimb a fost botezat catolic însă a trecut la anglicanism în perioada în care era student la Colegiul Eton, potrivit biografilor săi.Legea catolică nu recunoaște divorțul și de regulă nu permite recăsătorirea persoanelor ale căror fost soț se află încă în viață.Johnson a divorțat de prima sa soție, Allegra Mostyn-Owen, în 1993 iar divorțul de a doua, Marina Wheeler, a fost finalizat în luna noiembrie a anului trecut.Boris Johnson a renunțat la anglicanism pentru soția sa (FOTO: Victoria Jones / PA Images / Profimedia Images)Părintele Mark Drew, un preot din Warrington, un oraș din nord-vestul Angliei, a scris pe Twitter ca urmare a veștii că:„Îmi poate explica cineva cum Boris Johnson, care a părăsit Biserica Catolică în timp ce era la Eateon și este de două ori divorțat, poate fi căsătorit la Catedrala Westminster în timp ce eu sunt nevoit să le spun catolicilor practicanți de bună credință care vor un al doilea mariaj în Biserică că acest lucru nu este posibil?”.Părintele Paul Butler de la Catedrala St. Paul din Deptford, Londra, a notat la rândul său că: „Mereu o lege canonică pentru bogați și una pentru săraci”.Cristopher Lamb, corespondent pentru probleme religioase al revistei catolice The Tablet, a afirmat că multe persoane ar putea concluziona că regulile nu se aplică și pentru primul ministru.„Va exista un simțământ că de ce li se permite unor persoane divorțate să se căsătorească în biserică și altora nu?”, a declarat acesta pentru BBC Radio 5.Însă potrivit biografului papal Austen Ivereigh, mariajele anterioare ale lui Johnson cel mai probabil nu au fost recunoscute sub legea catolică întrucât fostele sale soții nu au fost catolice iar ceremoniile religioase nu au fost la rândul lor catolice.Prin urmare, „un proces administrativ simplu” a fost cel mai probabil folosit pentru a declara căsătoriile anterioare ale lui Johnson invalide, potrivit lui Ivereigh.„Anterioarelor două căsătorii ale lui Boris le-a lipsit (probabil) forma canonică adică nu sunt recunoscute de legea catolică. Așa că el nu a avut nevoie (probabil) de o anulare”, a notat acesta pe Twitter.Părintele James Martin, editor la revista iezuită America, a afirmat la rândul său pe rețeaua socială că „domnul și doamna Johnson au fost căsătoriți în cadrul regulilor Bisericii Catolice. Și le doresc binele”.FOTO: Boris Johnson și Symonds au deja un fiu împreună (FOTO: No10 Crown Copyright / Eyevine / Profimedia Images)O membră a parohiei de la Westminter a declarat pentru The Telegraph că a cerut lămuriri preotului ei cu privire la regulile pentru divorțați ca urmare a anunțului privind nunta lui Johnson.Femeia, identificată doar drept Maria, a afirmat că a fost botezată la Westminter și că merge la slujbă la faimoasa catedrală britanică de 70 de ani.Un alt enoriaș, Cristopher Goodyear, în vârstă de 64 de ani, a declarat pentru PA Media că „este frumos să avem un prim-ministru care este catolic” și le-a transmis urările sale de bine cuplului.„El este căsătorit acum în Biserica Catolică așa că nu se poate căsători iar (...) așa că să sperăm că își va putea ține pantalonii pe el și să se comporte cum trebuie”, a mai declarat bărbatul.Dioceza Westminster a remis un comunicat de presă în care a afirmat că „mirele și mireasa sunt amândoi enoriași ai Catedralei Westminster și catolici botezați”.