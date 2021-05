Avionul Lufthansa, reținut la sol în Minsk pentru o ”alertă de securitate”, a decolat / Incidentul vine la numai o zi după ce Belarus a deturnat un avion pentru a aresta un jurnalist - UPDATE

Compania aeriană germană Lufthansa a anunțat luni că zborul Minsk-Frankfurt, întârziat din cauza unei „alerte de securitate”, a decolat în cele din urmă din capitala Belarusului după verificarea avionului și a pasagerilor, relatează AFP.

UPDATE 17.10: "Zborul LH1487 a decolat în urmă cu zece minute", a declarat un purtător de cuvânt al companiei pentru AFP după incident.

The @lufthansa flight left Minsk after being held for an hour and a half under the pretext of a terrorists threat. They probably intended to hold it longer, but then backed off. But they again demonstrated that Belarus and its airspace is an unsafe place.