Avionul deviat la Minsk: Liderii europeni vor discuta la summit despre posibile sancţiuni împotriva Belarusului

Preşedintele Consiliului European, Charles Michel, va include pe ordinea de zi a summitului acest incident, "iar cu această ocazie vor fi discutate consecinţele şi posibilele sancţiuni", a scris duminică seară pe Twitter purtătorul de cuvânt citat.

Very concerned regarding reports of a forced landing of #Ryanair flight in Minsk.



We call on Belarus authorities to immediately release the flight and all its passengers.



An #ICAO investigation of the incident will be essential.