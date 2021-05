SUA: Doi frați au primit despăgubiri record în valoare de 75 de milioane de dolari după ce au petrecut peste 30 de ani în spatele gratiilor nevinovați

Constrânși să recunoască fapta









Cei doi bărbați au fost eliberați în 2014 când o comisie de revizuire a condamnărilor din Carolina de Nord a anunțat că noi dovezi ADN implică un criminal condamnat în crimă și i-a exonerat pe cei doi frați după ce au petrecut 30 de ani, 11 luni și 7 zile în închisoare.Henry McCollum și Leon Brown, doi frați vitregi cu dizabilități intelectuale, au fost condamnați la moarte pe baza unor mărturisiri despre care au afirmat timp de ani de zile că le-au oferit sub constrângere.Cei doi bărbați aveau 20, respectiv 16 ani, în momentul condamnării lor.Brown, acum în vârstă de 53 de ani, a fost cea mai tânără persoană condamnată la moarte în Carolina de Nord înainte ca pedeapsa să îi fie comutată la închisoare pe viață.McCollum, în vârstă de 57 de ani, devenise persoana cu cea mai lungă perioadă de timp petrecută în închisoare în așteptarea execuției în Carolina de Nord, 42 de alți condamnați fiind executați în perioada încarcerării sale.Vineri, un juriu alcătuit din 8 membri a acordat fiecărui frate 31 de milioane de dolari - un milion pentru fiecare an petrecut în închisoare - și încă 13 milioane de dolari ca daune punitive.Cei doi bărbați acționaseră în instanță autoritățile de menținere a ordinii publice din Carolina de Nord în 2015, cotidianul local The News & Observer notând că Biroul Șerifului din Comitatul Robeson, unul dintre pârâții din proces, convenise să le plătească fraților despăgubiri în valoare de 9 milioane de dolari înainte de pronunțarea deciziei juriului.Elliot S. Abrams, unul dintre avocații care i-au reprezentat pe McCollum și Brown, a declarat pentru The Washington Post că aceasta este cea mai mare despăgubire combinată acordată vreodată în istoria Statelor Unite.Orașul Red Springs, care a fost unul dintre pârâții inițiali ai procesului civil, încheiase o înțelegere în afara instanței în 2017, fiind de acord să le plătească un milion de dolari celor doi frați, potrivit Associated Press Juriul a concluzionat că doi foști investigatori din Carolina de Nord le-au încălcat drepturile constituționale ale celor doi bărbați prin constrângerea lor să semneze mărturisiri false.Investigatorii ar fi proferat injurii rasiste la adresa lui McCollum, care avea capacitatea mentală a unei persoane în vârstă de 9 ani la momentul respectiv, amenințându-l că va fi trimis la camera de gazare dacă nu recunoaște fapta, potrivit New York Times The News & Observer relatează că ambii bărbați vor avea nevoie de tutori legali pentru a-și gestiona finanțele, Brown necesitând îngrijire permanentă și suferind de afecțiuni mintale rezultate în urma încarcerării sale.Însă când judecătorul Terrence Boyle a citit verdictul vineri, cei doi frați „s-au îmbrățișat emoționați cu echipa lor de avocați”, potrivit aceleiași surse.„Mi-am recuperat libertatea”, a afirmat McCollum, adăugând că „încă sunt o mulțime de oameni nevinovați în închisoare azi”.