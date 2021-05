VIDEO Cum arată palatul construit pentru premierul Narendra Modi în timp ce pandemia face ravagii în India / Costurile totale se ridică la 1,7 miliarde de dolari

Complexul Central Vista Revamp din New Delhi

Principala lideră a opoziției de la New Delhi l-a acuzat pe Modi că nu a suspendat construcțiile la complexul guvernamental masiv în valoare de 1,7 miliarde de dolari care include un palat privat în pofida faptului că India se confruntă cu lipsuri de medicamente și echipamente esențiale tratării milioanelor de persoane infectate cu coronavirusul.Complexul este construit în centrul New Delhi de mii de muncitori în pofida faptului că pandemia face ravagii în jurul lor.Priyanka Gandhi a acuzat marți într-o postare pe Twitter că fonduri cruciale sunt „deviate pentru construirea unei noi case pentru prim-ministru”.„Când oamenii acestei țări se zbat cu lipsuri de oxigen, vaccinuri, paturi de spital, medicamente, ar fi mai bine ca guvernul să-și pună toate resursele în munca de a salva viețile oamenilor”, a adăugat aceasta.Proiectul masiv se numește Central Vista Revamp și ar urma să fie finalizat în decembrie 2022, Modi sperând că noua enclavă din centrul capitalei indiene va fi o moștenire de durată a administrației sale.Complexul, de dimensiunea a 50 de terenuri de fotbal, va include un nou parlament, 10 clădiri dedicate birourilor guvernamentale și spații pentru organizarea de conferințe și nu mai puțin de 10 clădiri pentru reședința privată a premierului.Mai devreme în cursul acestei săptămâni Modi a clasificat lucrările la complex ca fiind un serviciu esențial pentru ca muncitorii să poată eluda regulile de carantină din New Delhi în pofida ratei de pozitivitate de 30% în orașul aglomerat.Aproape 6.000 de muncitori lucrează la proiect.Mai devreme în 2021 Modi a redenumit cel mai mare stadion sportiv din lume după el după ce autoritățile indiene au cheltuit 110 milioane de dolari pentru ceea ce ar trebui să fie cel mai bun stadion de cricket din lume.