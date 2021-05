„Jos mâinile de pe hijab!”: Tinerele musulmane din Franța protestează împotriva legii anti-separatism islamist

Amendamentul adus proiectului legii „anti-separatism” redactată pentru a întări protejarea valorilor seculare ale Franței ar urma să se aplice fetelor cu vârsta de sub 18 ani, atrăgând indignare și declanșând o mișcare de protest în mediul online sub hashtagul #PasToucheAMonHijab („jos mâinile de pe hijabul meu”).„Este parte a identității mele. Să mă forțezi să mi-l dau jos ar fi o umilință”, susține Chourak. „Nu pot să înțeleg de ce ar vrea să adopte o lege care discriminează”, adaugă adolescenta.Rolul religiei și a simbolurilor religioase purtate în public reprezintă un subiect controversat de ani de zile în Franța, o țară puternic seculară care însă are cea mai mare minoritate musulmană din Europa.Franța a interzis purtarea vălurilor islamice în școlile de stat din 2004 și în 2010 a fost interzisă și purtarea niqabului, vălul care acoperă întreaga față, în locurile publice.Amendamentul propus acum de senatorii francezi ar urma să se aplice tuturor simbolurilor religioase dar opozanții săi afirmă că acesta vizează musulmanii.Senator Christian Bilhac a declarat în luna aprilie că amendamentul va proteja tinerii. „Părinții nu ar trebui să își impună dogma asupra copiilor”, a declarat acesta, un membru al partidului Stânga Radicală, în camera superioară a legislativului de la Paris.Un grup de femei tinere care promovează campania #PasToucheAMonHijab din sufrageriile părinților lor a atras susținere din partea unor influenceri de pe platformele social media, a unui congresmen american și a lui Ibtihaj Muhammad , prima femeie americană care a purtat un hijab în timp ce concura la Jocurile Olimpice.„(Politicienii) vor emanciparea noastră, vor să ne salveze de această oprimare imaginară dar ei sunt cei care ne oprimă”, afirmă Mona el Mashouly, o studentă la medicină în vârstă de 25 de ani din Strasbourg.Președintele francez Emmanuel Macron a avertizat în mod repetat că separatismul islamist subminează unitatea republicii franceze iar guvernul său a propus o lege anti-separatism care își propune să elimine căsătoriile forțate și testele de virginitate pentru fete, precum și o supraveghere mai atentă a asociațiilor religioase.Amendamentul referitor la împiedicarea minorilor să poarte hijabul în public a fost adăugat proiectului de lege în Senatul de la Paris alături de alte două prevederi care vizează interzicerea mamelor să poarte hijabul pe autobuzele școlare dacă își însoțesc copii și interzicerea costumului de baie burkini.O comisie comună a celor două camere ale parlamentului francez va dezbate amendamentele și ar putea decide înlăturarea lor din forma finală a legii însă pentru Hiba Latreche, în vârstă de 22 de ani, răul a fost deja făcut:„(Este) un simptom al controlării constante a corpurilor femeilor, al alegerilor și credințelor pe care le avem în Franța”, afirmă aceasta, acuzând de asemenea „instrumentalizarea” femeilor musulmane.