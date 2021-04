Charles Michel spune că nu doarme bine noaptea după gafa ”Sofagate” din Turcia VIDEO

Președintele Consiliului European, Charles Michel, spune că doarme rău după incidentul de la Ankara de săptămâna aceasta când șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a fost lăsată fără scaun, ea fiind nevoită să se așeze pe o canapea, a declarat el pentru ziarul german Handelsblatt, relatează Reuters.

În înregistrarea video cu întâlnirea celor trei lideri, se vede cum, după fotografiile oficiale, Michel şi Erdogan se aşază pe cele două scaune alocate, în timp ce Von der Leyen pare nesigură în legătură cu locul unde ar trebui să se aşeze. Şefa Comisiei Europene a rămas în picioare uitându-se la cei doi, făcând un gest cu mâna dreapta şi părând a spune un "ehm". În cele din urmă, i s-a oferit un loc pe o canapea aflată la câţiva metri distanţă, vizavi de ministrul turc de externe Mevlut Cavusoglu, care ocupă un rang inferior în protocolul diplomatic obişnuit.

”Nu ascund faptul că nu am dormit bine noaptea de atunci pentru că scenele se tot derulează în mintea mea”, a spus Michel pentru Handelsblatt, adăugând că dacă s-ar putea întoarce în timp ar face altfel.

