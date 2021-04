VIDEO Șefa Comisiei Europene, lăsată fără scaun la întâlnirea de la Ankara cu Erdogan

Preşedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, i-a primit marţi la Ankara pe preşedintele Consiliului European, Charles Michel, şi pe preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, însă în sala de întâlnire a avut loc un moment stânjenitor: şefa executivului comunitar, singura femeie dintre oficiali, nu a avut un scaun alături de cei doi bărbaţi, comentează Washington Post.

În înregistrarea video cu întâlnirea celor trei lideri, se vede cum, după fotografiile oficiale, Michel şi Erdogan se aşază pe cele două scaune alocate, în timp ce Von der Leyen pare nesigură în legătură cu locul unde ar trebuie să se aşeze. Şefa Comisiei Europene a rămas în picioare uitându-se la cei doi, făcând un gest cu mâna dreapta şi părând a spune un "ehm". În cele din urmă, i s-a oferit un loc pe o canapea aflată la câţiva metri distanţă, vizavi de ministrul turc de externe Mevlut Cavusoglu, care ocupă un rang inferior în protocolul diplomatic obişnuit.

"<<Ehm>> este noul termen despre cum nu ar trebui să fie relaţia UE-Turcia", a scris pe Twitter eurodeputatul german Sergey Lagodinsky, preşedintele delegaţiei PE în Comisia parlamentară comună UE-Turcia. El şi-a însoţit postarea cu hashtag-uri precum <<daţi-i şi ei un loc>> sau <<drepturile femeilor>>.

"Ehm" is the new term for "that’s not how EU-Turkey relationship should be". #GiveHerASeat #EU #Turkey #womensrights pic.twitter.com/vGVFutDu0S