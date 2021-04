Sputnik V provoacă disensiuni în Grecia după ce fostul premier Tsipras a cerut cumpărarea vaccinului rusesc

Tsipras, liderul partidului de stânga Syriza, cel mai mare partid de opoziție din Grecia, i-a cerut premierului conservator Mitsotakis să urmeze exemplul altor țări din UE și să comande vaccinul Sputnik V.În pofida unei carantine stricte aflată în vigoare de mai multe luni, Grecia a asistat la o creștere puternică a numărului de noi infecții cu coronavirusul, raportând marți 4.293 de noi cazuri și 79 de decese cauzate de COVID-19.Creșterea constantă a numărului de cazuri active începând cu luna februarie a pus sub presiune spitalele din această țară, 759 de persoane fiind în prezent ventilate mecanic.Mitsotakis a reacționat negativ față de cererea lui Tsipras, opunându-se oricăror negocieri de a cumpăra vaccinuri în afara programului comun al UE și adăugând că oricum nu sunt disponibile vaccinuri rusești.„Chiar dacă am fi dorit vaccinuri din Rusia și ne-am asuma riscul de a ocoli procesul european, nu sunt destule”, a afirmat premierul elen.Tsipras a răspuns că alte țări europene precum Germania și Austria poartă deja discuții cu Moscova pentru a comanda vaccinul Sputnik V, anticipând că acesta va fi aprobat de Agenția Europeană pentru Medicamente (EMA).Sputnik V este subiectul unei evaluări continue a EMA însă deocamdată nu există nicio cerere pentru autorizarea pentru piață a acestuia.Comisia Europeană are nevoie de solicitarea a cel puțin patru state membre pentru a începe negocierile pentru comandarea unui vaccin însă deocamdată nicio țară UE nu a formulat o cerere în acest sens.Mai recent, purtătorul de cuvânt al cancelarului german Angela Merkel a declarat că Berlinul este deschis la a cumpăra unilateral vaccinul Sputnik V în cazul în care alți parteneri din UE nu sunt interesați de acesta.Mitsotakis l-a acuzat de asemenea pe Tsipras că încearcă să provoace o criză guvernamentală precum cea care a dus la căderea guvernului fostului premier slovac Igor Matovič.Criza coaliției de guvernământ de la Bratislava a început la începutul lunii martie după ce Matovič a decis să cumpere două milioane de doze ale vaccinului Sputnik V fără a se consulta cu partenerii de guvernare.