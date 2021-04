VIDEO S-a încheiat blocajul creat în Canalul Suez după eşuarea cargobotului Ever Given. Toate navele aflate în aşteptare au reuşit să traverseze canalul maritim

Blocarea Canalului Suez a perturbat unele lanţuri mondiale de aprovizionare, în condiţiile în care fluxurile mondiale de transport erau oricum afectate de pandemia Covid-19. Prin canalul Suez tranzitează circa 30% din traficul maritim mondial de transport containere şi circa 12% din comerţul global de bunuri.





Ultimele 61 de nave, din cele 422 care stăteau la coadă când nava Ever Given a fost ranfluată luni , au trecut sâmbătă prin Canalul Suez.Nava Ever Given, cu o lungime de 400 de metri, a eşuat pe diagonala canalului, din cauza vântului puternic însoţit de o furtună de nisip care a redus vizibilitatea, blocând ambele sensuri de navigaţie. Autoritatea Canalului Suez (SCA) a început miercuri o investigaţie pentru a stabili cauza eşuării navei, care a fost în cele din urmă ranfluată după o operaţiune dificilă în care s-a apelat la dragarea nisipului şi la mişcarea portcontainerului cu ajutorul unor remorchere.