Pentru un fost oficial al sănătății din SUA, coronavirusul provine dintr-un laborator chinez

Această ipoteză a fost promovată în special de fostul guvern al lui Donald Trump, dar experții trimiși în China de Organizația Mondială a Sănătății (OMS) în ianuarie-februarie păreau să o excludă.

Teoria lui Robert Redfield a fost contestată de Anthony Fauci, imunolog renumit și principalul consilier de sănătate al lui Joe Biden.





Echipa internațională de experți chinezi și ai OMS, care a anchetat apariția coronavirusului în Wuhan, a anunțat că nu a găsit indicii privind prezența virusului în acest oraș din China înainte de decembrie 2019 și că nu a reușit să identifice animalul aflat la originea epidemiei, potrivit AFP.







Șeful delegației OMS în Wuhan a afirmat, pe de altă partă, că teoria potrivit căreia coronavirusul ar fi scăpat din laboratorul de virusologie din metropolă este "extrem de improbabilă". "Nu există destule dovezi [...] pentru a determina dacă Sars-Cov-2 s-a propagat în Wuhan înainte de decembrie 2019", a afirmat Liang Wannian, șeful delegației cercetătorilor chinezi, într-o conferință de presă.









Decizia a fost luată în contextul unor tensiuni tot mai mari între Statele Unite şi China privind condiţiile puse de Beijing pentru accesul pe teren al reprezentanţilor OMS.



Directorul general al organizaţiei, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a anunţat în 12 februarie că experţii vor publica rapid un raport provizoriu, în care vor face un rezumat al cercetărilor la faţa locului în China, desfăşurat timp de o lună; raportul final ar urma să apară în câteva săptămâni.

„Dacă ar fi să speculez, acest virus a început să se răspândească în jurul lunii septembrie-octombrie în Wuhan, China”, a spus Robert Redfield, care a condus Centrele pentru Prevenirea și Controlul Bolilor (CDC) sub președinția lui Donald Trump.„Încă cred că originea cea mai probabilă a acestui agent patogen din Wuhan este un laborator din care a scăpat”, a adăugat el, subliniind că a fost „doar o opinie”.„Nu este neobișnuit” pentru agenții patogeni respiratori studiați într-un laborator de a contamina angajații, a explicat fostul director al CDC, specializat în virologie.Șeful OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a estimat însă că „toate presupunerile rămân pe masă”.Wuhan găzduiește Institutul de virologie, aflat în centrul controversei privind originea pandemiei, deoarece studiază mulți viruși, inclusiv coronavirusul liliecilor.Teoria general acceptată este transmiterea naturală a acestui virus de la lilieci la oameni, probabil prin intermediul unui alt animal.Primele cazuri raportate la Wuhan în decembrie 2019 și ianuarie 2020 sunt legate de o piață a animalelor, suspectată de a fi sursa contaminării sau de a fi amplificat-o.Această teză „nu are sens în biologie”, a spus Robert Redfield, precizând în același timp că nu implică faptul că un act intenționat a fost la originea eliberării virusului.Trecând de la un animal la un om, virusul „are nevoie de mult timp pentru a deveni din ce în ce mai eficient în transmiterea de la om la om”, a spus el.Redfield a sugerat, de asemenea, că Institutul Wuhan ar fi putut „îmbunătăți” virusul pentru a-l face mai eficient."Să spunem că am un coronavirus la care lucrez. Majoritatea dintre noi în laborator încercăm să-l dezvoltăm și să-l îmbunătățim pentru a experimenta și a găsi soluții", a spus el.