Nou scandal la Palatul Buckingham: Acuzațiile de rasism la adresa familiei regale nu se referă la Regina Elizabeth sau la soțul ei VIDEO

Interviul realizat pentru CBS a făcut senzație atât în SUA, cât și în Marea Britanie ca urmare a acuzațiilor de rasism lansate de Meghan Markle. Ducesa de Sussex a spus că atunci când era însărcinată cu Archie au existat discuții și ”îngrijorări” legate de cât de închisă va fi pielea copilului. Ea a mai povestit și că a avut gânduri sinucigașe și a dorit să caute ajutor de specialitate, însă acesta i-a fost refuzat.Atât ea, cât și Harry au refuzat să dezvăluie identitatea persoanei care era îngrijorată de culoarea pielii, pe motiv că această informație ar aduce ”prejudicii prea mari”.După interviu, Winfrey a precizat pentru CBS că prințul nu i-a dezvăluit cine sunt cei implicați în discuțiile respective, ci doar că nu este vorba despre bunicii săi pentru care are un respect deosebit."Nu mi-a împărtășit identitatea persoanelor vizate, însă a dorit să fie sigur că știu și transmit mai departe, dacă am ocazia, că nu este vorba despre bunica sau bunicul său, că nu ei au participat la aceste discuții”, a declarat Winfrey, potrivit BBC News The Guardian notează că acuzațiile de rasism au generat o presiune tot mai mare asupra Palatului Buckingham, care încă nu a oferit nicio reacție.