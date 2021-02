VIDEO Manifestații inedite în Rusia, de Ziua Îndrăgostiților, pentru Navalnîi, soția acestuia și protestatarii arestati. Femeile sfidează regimul printr-un lanț uman: ”Dragostea este mai puternică decât frica”

Demonstrațiile de Valentine’s Day vin după intervențiile brutale ale poliției și arestările în masă de la protestele pro-Navalnîi.

Femeile de toate vârstele s-au aliniat de-a lungul străzii Old Arbat, o stradă turistică pietonală la umbra Ministerului de Externe, ținând în mâini o lungă panglică albă. ONG-ul White Counter a estimat că cel puțin 230 au participat la protest.

VIDEO: \uD83C\uDDF7\uD83C\uDDFA❤️ Around 300 women formed a human chain in #Moscow on Sunday in temperatures of -13 degrees Celsius, using Valentine's Day to express support for the wife of jailed opposition leader Alexei #Navalny and political prisoners pic.twitter.com/CM0OnmswRs