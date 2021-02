Misterul crimei de la Yale: Poliția anunță o primă pistă, un absolvent al MIT

Polițiștii caută un absolvent în vârstă de 29 de ani al Institutului de Tehnologie din Massachusetts (MIT) în legătură cu împușcarea mortală a lui Kevin Jiang de sâmbăta trecută.Quinxuan Pan a fost numit o persoană de interes pentru acest caz, a anunțat Otoniel Reyes, șeful poliției din New Haven, precizând însă că absolventul MIT nu este considerat suspect deocamdată.„Nu spun că el este criminalul în acest moment”, a afirmat acesta.Pan a fost văzut ultima dată într-un orășel din sudul statului Connecticut iar poliția a avertizat că îl consideră înarmat și periculos, acesta având și un mandat de arestare pe numele său legat de posedarea unui bun furat.Jiang, un masterand la Facultatea de Ecologie a Universității Yale, a fost găsit mort sâmbăta trecută cu numeroase plăgi prin împușcare în apropierea campusului universității din New Haven.Polițiștii investighează dacă crima a fost premeditată sau dacă aceasta a avut loc în urma unei dispute rutiere întrucât Jiang se afla la volan în momentul uciderii sale.Pan este un absolvent al MIT și are și alte legături cu universitatea, a mai declarat Reyes, fără a preciza însă care este legătura sa cu uciderea lui Jiang.