„Gondorul nu are rege”: Un avocat pro-Trump a cerut în instanță instituirea unei regențe în SUA

Paul Davis, un susținător fervent al fostului președinte Donald Trump, a înaintat plângerea unei instanțe din Texas la o zi după învestirea președintelui ales Joe Biden.Documentul de 54 de pagini a fost depus în numele mai multor grupuri conservatoare din statul Texas precum „Latinos for Trump” și „Blacks for Trump”.Acesta face o serie de cereri și afirmații neobișnuite dar în principal repetă acuzațiile nefondate privind fraudarea masivă a alegerilor prezidențiale din 3 noiembrie pe care Trump le-a pierdut cu peste 7 milioane de voturi.Plângerea devine cu adevărat bizară în momentul în care începe să facă referințe la tărâmul fictiv al Gondorului din romanele „Stăpânul Inelelor” scrise de autorul britanic J.R.R. Tolkien.„Gondor nu are rege”, afirmă plângerea alături de o notă de subsol care explică analogia.Davis a cerut curții instituirea unei „stări de regență” prin care Congresul și președintele ales Joe Biden să fie supravegheați temporar până când Trump se va întoarce să ia „coroana” regatului.„Această analogie este validă întrucât în Washington D.C. există acum un grup de indivizi care își spun președinte, vicepreședinte și Congres fără să aibă niciun drept legitim să guverneze poporul american”, afirmă plângerea, potrivit The Guardian „Întrucât doar regele legitim putea sta pe tronul Gondorului, un regent a fost numit să gestioneze Gondorul până la întoarcerea Regelui, cunoscut ca 'Aragorn', la sfârșitul poveștii”, mai notează aceasta.Davis a cerut apoi judecătorului federal să acționeze „cu curaj” și să se împotrivească „tiraniei”.Avocatul a argumentat de asemenea că fiecare vot exprimat la alegerile din 3 noiembrie a fost ilegal, ceea ce înseamnă că „întregul Congres este ilegitim”.Davis a cerut instanței să interzică fiecărui legiuitor din actualul Congres, celor 50 de guvernatori ai statelor federale, precum și CEO-ului Facebook Mark Zuckerberg să ocupe vreodată vreodată o funcție publică sau să voteze.Plângerea a cerut de asemenea ca toate acțiunile noului legislativ american, printre care certificarea victoriei lui Biden și a doua punere sub acuzare a lui Donald Trump, să fie invalidate.Davis a fost concediat la începutul acestei luni de firma de avocatură la care lucra după ce a postat pe rețelele sociale înregistrări video cu participarea sa la insurecția mortală din 6 ianuarie.Avocatul a cerut în plângerea înaintată instanței din Texas să îl protejeze de arest pentru acțiunile sale din timpul violențelor.