VIDEO A început Forumul Economic Mondial de la Davos

Anul Asiei

Ulterior, în cursul acestei zile, preşedintele Băncii Centrale Europene (BCE), Christine Lagarde, va discuta alături de ministrul francez al Economiei, Bruno Le Maire, omologul său german, Peter Altmaier, şi directorul general de la Goldman Sachs despre modul în care poate fi relansată creşterea economică.Aceasta, alături de gestionarea unei pandemii care continuă să provoace decese peste tot în lume, este chestiunea crucială pentru care oficialii, şefii de companii şi oamenii de ştiinţă participă săptămâna aceasta la mese rotunde online la forumul de la Davos.Cu prilejul ediţiei din 2020 a WEF, apariţia în China a unei misterioase pneumonii, care nu fusese încă declarată o pandemie, nu genera decât o vagă incertitudine.Elita economică reunită în staţiunea de ski Davos era mai interesată de replicile dintre Donald Trump şi Greta Thunberg decât de carantina impusă la Wuhan. Un an mai târziu, miliardarul republican a plecat de la Casa Albă însă continentul asiatic revine pe scenă pentru cea de a 51-a ediţie a forumului de la Davos, care va avea drept temă: „Un an crucial pentru reclădirea încrederii”.Europa va fi reprezentată de preşedintele Franţei, Emmanuel Macron, cancelarul german, Angela Merkel, şi preşedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.FOTO: Sheng Jiapeng / Xinhua News / Profimedia ImagesAsia va fi reprezentată de preşedinţii chinez şi sud-coreean precum şi de premierii Indiei şi Japoniei. Organizatorii Forumului economic mondial au decis să pună un accent deosebit pe Asia după un studiu recent al companiei de asigurări Euler Hermes care arată că, urmare a pandemiei, Produsul Intern Brut al Chinei îl va egala pe cel al SUA în 2030, adică cu doi ani mai devreme decât se estima înaintea crizei.China este singura mare economie a lumii care în 2020 a înregistrat o creştere economică, graţie unui avans de 2,3%, iar excedentul său comercial pe relaţia cu SUA a crescut cu 7% în 2020, o dovadă a eşecului războiului comercial declanşat de Donald Trump.Un alt subiect important dezbătut săptămâna aceasta la Davos va fi creşterea inegalităţilor şi riscul ca aceasta să afecteze coeziunea societăţilor, chiar dacă pentru critici numele Davos simbolizează puterea banului şi eşecul ultra-liberalismului.Forumul Economic Mondial (WEF) reuneşte în fiecare an în staţiunea de ski Davos elita politică şi economică a lumii. Întâlnirea anuală pe bază de invitaţie de la sfârşitul lunii ianuarie reprezintă evenimentul de referinţă al fundaţiei elveţiene Forumul Economic Mondial (WEF).Prima reuniune a avut loc în 1971, sub numele Forumul European de Management (European Management Forum). În 2015, Forumul a fost recunoscut oficial ca organizaţie internaţională.Următoarea ediţie a Forumului de la Davos va avea loc în luna mai la Singapore, deoarece pandemia de COVID-19 a făcut foarte dificilă asigurarea sănătăţii şi siguranţei participanţilor în Europa.