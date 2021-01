VIDEO „Imn eroic al poporului”: China a difuzat un documentar propagandistic la comemorarea unui an de la instituirea carantinei în Wuhan

În capitala Beijing un număr redus de spectatori au mers la cinematograf pentru a viziona pelicula „Zile și Nopți în Wuhan”, lansarea acesteia având loc la exact un an după ce autoritățile chineze au implementat o carantină de 76 de zile la primele ore ale zilei de 23 ianuarie 2020.Se crede că orașul Wuhan din provincia Hubei (centrul Chinei) este epicentrul inițial al pandemiei globale care a infectat aproape 100 de milioane de persoane și cauzat moartea a peste două milioane.China a reușit să aducă sub control pandemia câteva luni mai târziu prin măsuri extrem de stricte și punerea sub carantină a unor orașe întregi cu populații de milioane de locuitori la prima apariție a unor noi infecții.Un an mai târziu, viața din Wuhan s-a întors în mare parte la normalitate dar răspunsul inițial față de pandemie al autorităților de la Beijing a atras critici ample.Documentarul, o co-producție între mass-media de stat și Departamentul de Propagandă Hubei, a fost lansat în cinematografe la nivel național și prezintă imagini emoționante din spitalele din Wuhan și filmări cu străzile pustii ale orașului.„[Documentarul] folosește viața pentru a înregistra viața și crea un imn eroic al poporului”, afirmă un articol al presei de stat postat pe website-ul guvernului din Wuhan.Mass-media chineză a afirmat despre peliculă că este primul documentar major despre izbucnirea pandemiei însă zeci de alte documentare elogioase au fost lansate de autoritățile de propagandă locale și mass-media de stat.Beijingul încearcă să controleze firul narativ privind pandemia și primele cazuri raportate în Wuhan, afirmând tot mai des că SARS-CoV-2 ar fi apărut de fapt în afara țării.În luna decembrie o instanță chineză a condamnat-o la patru ani de închisoare pe jurnalista independentă Zhang Zhan pentru distribuirea unor interviuri realizate de aceasta pe străzile și în spitalele din Wuhan.Autoritățile din Wuhan au raportat în mod oficial 46.483 de infecții cu coronavirusul și 3.869 de decese cauzate de COVID-19.