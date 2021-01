SUA: Cuvântul pe care administrația Biden vrea să îl înlăture din legislația americană

Dacă va trece de Congres, legea lui Biden va înlătura termenul de „străin” (alien) din legislația americană privind imigrația, înlocuindu-l cu „non-cetățean”.Mișcarea reprezintă un pas deliberat de a recunoaște America drept „o nație de imigranți”, potrivit expunerii de motive a legii prezentate de noua administrație de la Casa Albă.Termenul „străin ilegal” (ilegal alien), îndelung criticat de activiștii pentru drepturile omului ca fiind dezumanizant, a devenit și mai controversat în timpul președinției lui Donald Trump, mai mulți înalți oficiali ai administrației sale încurajând folosirea sa în timp ce mai multe state și autorități locale au luat măsuri pentru a-l interzice.„Pentru mine schimbarea de limbaj în prima zi a acestei administrații, cu Kamala Harris, fiica unor imigranți, nu este doar simbolică...construiește o fundație”, afirmă Jose Antonio Vargas, un imigrant fără acte a cărui organizație, Define American, militează pentru o reprezentare mai realistă a imigranților.„Modul în care descriem oamenii se prinde de ei. Afectează maniera în care îi tratăm”, a mai afirmat acesta, adăugând că „modul în care vorbim despre imigranți modelează politicile. Pune în perspectivă care sunt de fapt problemele în joc aici. Recunoaște că vorbim despre ființe umane și familii”.Legislația SUA definește drept „străin” orice persoană „care nu este cetățean sau nu are naționalitatea Statelor Unite”.În 2018 fostul procuror general al SUA Jeff Sessions le-a dat instrucțiuni procurorilor să se refere la o persoană care a intrat ilegal în Statele Unite drept un „străin ilegal”, citând legislația existentă într-un email trimis angajaților Departamentului de justiție.Termenul de „străin” a fost adesea invocat de președintele Donald Trump în discursuri în care acesta avertiza cu privire la pericolele imigrației ilegale.Însă nu toată lumea din administrația Trump a fost fană a termenului.Într-un interviu acordat Washington Post în 2019 la scurt timp înainte să demisioneze din funcția de secretar pentru Securitate internă, Kevin McAleenan le-a spus jurnaliștilor că a evitat să folosească termenul de „străini ilegali” utilizând în schimb cel de „migranți”.Inițiativa noii administrații de la Casa Albă nu este însă prima de acest fel.Statul California a eliminat cuvântul „străin” din legislația sa privind munca în 2015 iar orașul New York l-a înlăturat din codul său administrativ anul trecut.Orașul New York a interzis termenul „străin ilegal” când este folosit „cu intenția de a înjosi, umili sau hărțui o persoană”, avertizând încălcarea dispoziției poate fi amendată cu până la 250.000 de dolari.Tot anul trecut doi legiuitori locali din statul Colorado au depus un proiect de lege care să înlocuiască termenul „străin ilegal” cu „imigrant fără acte” însă propunerea nu a fost adoptată.