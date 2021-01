Ultimul discurs al lui Trump ca președinte al SUA: Am avut cifre pe care nu le-a mai văzut America / Ne vom întoarce

„A fost ceva foarte special, am făcut foarte multe. Prima doamnă, atât de delicată și frumoasă, și-a îndeplinit misiunea. Ce am făcut noi a fost uimitor, am reconstruit armata SUA. Dacă nu începea pandemia am fi avut cifre la niveluri record, deja am avut cifre pe care nu le-a mai văzut America”, a declarat președintele republican.„Chiar dacă am fost atât de loviți, în ciuda acestor lucruri am făcut ceva absolut minunat. Un miracol medical, am obținut vaccinul. Am reușit să scoatem 2 vaccinuri, e o realizare minunată”, a mai afirmat Donald Trump.„Voi lupta întotdeauna pentru voi, vă voi asculta. Doresc succes noii administrații. Cred că vor avea succes pentru că au fundația să facă ceva spectaculos. Am făcut lucruri incredibile, vă iubim, ne vom întoarce într-un fel sau altul”, a încheiat al 45-lea președinte al Statelor Unite.Prima doamnă Melania Trump a declarat la rândul ei că „Să fiu prima doamnă a fost cea mai mare onoare. Vă mulțumesc pentru dragostea și sprijinul vostru. Veți fi în gândurie și rugăciunile mele”.