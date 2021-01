UE reacționează după arestarea lui Navalnîi: Este ”inacceptabil” / Apel la eliberarea ”imediată”

Arestarea opozantului Alexei Navalnîi la sosirea sa în Moscova este ”inacceptabilă”, a spus duminică seară președintele Consiliului European, Charles Michel, făcând apel la Rusia să îl ”elibereze imediat”.

”Reținerea lui Alexei Navalnîi la sosirea în Moscova este inacceptabilă. Cer autorităților ruse să îl elibereze imediat”, a scris Michel pe Twitter.

The detainment of Alexey #Navalny upon arrival in Moscow is unacceptable.



I call on Russian authorities to immediately release him.