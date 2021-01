Trump, între al 25-lea Amendament și punerea sub acuzare: Ce se va întâmpla în următoarele 24 de ore? Strategia democraților și pactul faustian al Partidului Republican

Strategia democraților

Ce vor face republicanii?

Camera Reprezentanților va vota o rezoluție simbolică prin care îi cere vicepreședintelui Mike Pence să invoce al 25-lea Amendament al Constituției SUA pentru a-l declara „inapt” pe Trump să-și îndeplinească atribuțiile, o acțiune cu puține șanse de reușită, vicepreședintele republican exprimându-și deja opoziția față de acest lucru.Apoi camera inferioară a Congresului american controlată de democrați va vota pentru a-l pune pentru a doua oară sub acuzare pe Donald Trump, o acțiune fără precedent în istoria Statelor Unite. Dar procesul de destituire va avea loc din nou în Senat, unde sunt necesare două treimi din voturi pentru ca președintele să fie înlăturat din funcție.Ori, în ciuda disensiunilor tot mai mari din rândul Partidului Republican, este extrem de improbabil să fie atins cvorumul necesar dacă Trump nu va lua noi măsuri controversate în ultimele zile ale mandatului. În plus, nici președintelui ales Joe Biden nu îi place ideea unui proces în primele zile ale mandatului său.Dacă va trece de Camera Reprezentanților, textul punerii sub acuzare va merge apoi la Senat, care va ține procesul lui Trump ce ar urma să fie prezidat de judecătorul șef al Curții Supreme, John Roberts.Cea mai probabilă dată pentru începerea procesului ar fi 19 ianuarie, cu o zi înainte de învestirea lui Biden ca președinte, fiind cert că un eventual proces în Senat va coincide cu primele zile ale preluării puterii de către administrația sa, o ipoteză care nu-i place deloc democratului.Unul dintre insurgenții pro-Trump în biroul lui Nancy Pelosi din Congres (FOTO: AFP / Profimedia)Președintele democrat al Camerei Reprezentanților, Nancy Pelosi, și Chuck Schumer, liderul senatorilor democrați, au spus imediat după violențele de miercurea trecută că Trump trebuie înlăturat din funcție, încercând să-l convingă pe vicepreședintele Mike Pence să invoce al 25-lea Amendament.Încercarea nu a avut succes până acum și nu va reuși nici în următoarele ore. Aseară Mike Pence și Trump s-au întâlnit pentru prima dată după atacul asupra Congresului (în care unii susținătorii ai președintelui au scandat „spânzurați-l pe Pence!”) și se pare că, fără entuziasm, au reușit să restabilească cel puțin un climat de colaborare.Prin urmare, votul din Cameră din această seară este înainte de toate unul simbolic.Democrații, care dețin majoritatea în camera inferioară, îi vor cere din nou lui Pence să intervină și să-l înlăture pe Trump. Pence nu va face acest lucru și, prin urmare, vom trece la votul de mâine privind punerea sub acuzare.În circumstanțe normale, așa cum s-a întâmplat de altfel și în momentul în care Trump a fost pus sub acuzare prima dată, Comisia juridică audiază martorii, strânge probe și apoi le trimite Camerei Reprezentanților pentru vot.La momentul primei tentative de destituire, această fază a durat aproape trei luni. Totul este diferit acum: fără martori, fără culegere de probe, un singur vot asupra textului rechizitoriului (este suficientă o majoritate simplă) care va ajunge apoi la Senat pentru procesul propriu-zis.Senatul este în vacanță până la inaugurare. Prin urmare, procesul va coincide în mod inevitabil cu primele acțiuni ale lui Joe Biden ca președinte, în special cu voturile pentru confirmarea cabinetului său care vor avea loc tot în Senat.Iar aici Biden a dat indicii că nu îi surâde ideea. Da, pe de-o parte, el a spus public de Trump că „acest președinte nu ar trebui să fie în Casa Albă. Punct”.Pe de altă parte însă, în privat el și-a exprimat opoziția față de începerea mandatului, în plină criză economică și pandemică, cu încă un circ politico-mediatic dezlănțuit de Donald Trump.Problema pentru el este că segmente mari ale partidului său, în special din aripa de stânga, vor o punere sub acuzare și un proces. Prin urmare, Nancy Pelosi va avea din nou misiunea de a organiza un partid cu al cărui suflet pare adesea să fie în profund dezacord.În plus, șansele ca Trump să fie condamnat de Senat sunt zero. Chiar dacă unii republicani sunt dispuși să voteze împotriva lui Trump, acea majoritate de două treimi nu este acolo.Insurgenții în templul democrației americane (FOTO: AFP / Profimedia)Ultimele câteva săptămâni au lăsat Partidul Republican într-o stare de criză profundă. Uraganul Trump a lovit din plin partidul, l-a divizat, l-a slăbit și, în cele din urmă l-a deteriorat sever.Nu este tocmai un secret faptul că Mitch McConnell, liderul republican al Senatului, îl consideră pe Trump responsabil pentru dubla înfrângere la alegerile de săptămâna trecută din Georgia și, prin urmare, pentru pierderea majorității republicane în Senat.În ultimele săptămâni, tot mai mulți republicani s-au distanțat explicit de președintele lor.Realitatea este însă că Partidul Republican, cu foarte puține excepții (Mitt Romney, în primul rând, și parțial senatorii Susan Collins și Lisa Murkowski), l-a susținut pe Trump fără prea multe ezitări: pentru comoditate politică, din teamă, și pentru consonanță ideologică .Este suficient să luăm în considerare cazul a trei senatori proeminenți - Rand Paul, Lindsay Graham, Ted Cruz.În timpul alegerilor primare din 2016 aceștia au spus că Trump este „un clovn”, „un mincinos patologic”, „o amenințare la adresa democrației” dar în ultimii ani au susținut tot ce a făcut și a spus Trump, respingând acuzațiile împotriva președintelui ca fantezii liberale.Senatorul Ted Cruz (FOTO: Shutterstock Editorial / Profimedia)Republicanii au primit în schimb de la Trump confort politic și tot ce au cerut și sperat: de la reduceri de impozite la sute de numiri de judecători federali conservatori, pe lângă cele trei nominalizări la Curtea Supremă.Frica este în schimb sentimentul pe care mulți republicani l-au simțit chiar la gândul de a-l contrazice public pe Trump sau de a-i condamna comportamentul. Cei care au făcut-o s-au trezit adesea victime ale furiei președintelui pe Twitter și amenințați cu pierderea mandatelor.Cu toate acestea, după toate probabilitățile, nu este vorba doar de oportunism politic și frică. Partidul Republican s-a schimbat, vechea lume moderată a dispărut sau a ajuns să voteze cu democrații, axa politică a GOP deplasându-se tot mai mult înspre dreapta.Miercuri, când Congresul s-a reunit după atacul „trupelor” lui Trump, aproape 150 de deputați și senatori au obiectat din nou față de validarea alegerilor. Cu alte cuvinte: mulți dintre cei care l-au susținut public pe Trump în ultimii ani nu au făcut-o din frică sau interes.Au făcut-o pentru că au crezut cu adevărat.În cele din urmă, pactul faustian al Partidului Republican cu Donald Trump a funcționat cu certitudine: timp de decenii judecătorii conservatori vor influența societatea americană prin hotărârile lor. Dar acesta și-a arătat și toate limitele.Mai presus de toate, una: lipsa absolută de restricții retorice și politice a lui Trump a mers prea departe.