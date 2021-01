Atacul asupra Capitoliului: Republicanii au avertizat că va veni această zi. Apoi au uitat

Fostul guvernator al Texasului Rick Perry a încercat să avertizeze alegătorii cu privire la pericolele pe care le reprezintă Donald Trump.Într-un discurs din 2016 de dinaintea alegerilor primare republicane în care ambii bărbați urmau să concureze, Perry l-a descris pe rivalul său drept un demagog fără scrupule și a folosit o imagine istorică pentru a-și ilustra afirmația: atacul unei gloate asupra capitalei Washington D.C.Perry a descris un asalt din 1854 asupra capitalei americane în care membri ai mișcării nativiste „ Know Nothing ” au atacat un paznic și distrus bucăți de marmură menite completării Monumentului Washington.Scopul acestora era să dejoace o conspirație imaginară despre acapararea guvernului de către papa Pius al IX-lea.„Acești oameni nu au construit nimic, nu au creat nimic. Au existat pentru a arunca culpe și dărâma anumite instituții. Pentru a da curs furiei”, a declarat Perry.„Donald Trump este întruchiparea modernă a mișcării Know-Nothing”, a subliniat acesta în 2016.Trump a fost ales președinte în același an iar Perry avea să accepte funcția de secretar pentru energie în cabinetul său.Rick Perry, fostul guvernator al Texasului (FOTO: Planetpix / Alamy / Profimedia Images)Dar la fel ca fostul guvernator al Texasului, mulți dintre foștii rivali ai lui Trump păreau să știe că evenimente precum cele de miercuri ar putea avea loc dacă Trump va fi ales președinte.Știm asta fiindcă au spus-o chiar ei.Unul după altul, republican după republican, au avertizat nu doar că Trump greșește în ceea ce privește politicile și că este imoral în plan personal, ci că instigă la violență și subminează democrația prin dezumanizarea adversarilor săi politici și încurajarea atacurilor asupra protestatarilor.„Cred că această campanie [a lui Trump] poartă răspunderea pentru crearea unui mediu”, afirma senatorul Ted Cruz la momentul respectiv. Despre ce mediu e vorba?„Atunci când un candidat își îndeamnă susținătorii să se angreneze în violență fizică, să lovească oameni cu pumnul în față, consecința previzibilă a acestui lucru este că se va intensifica”, preciza Cruz.Senatorul Marco Rubio din Florida, care a participat la rândul său la alegerile primare republicane din 2016, a oferit un avertisment asemănător despre natura unică a amenințării Trump.„Există un singur candidat la președinție care are violență la evenimentele sale”, spunea acesta, avertizându-l pe Trump că este responsabil de acțiunile susținătorilor săi: „cuvintele au consecințe”, afirma Rubio.Acesta l-a comparat pe miliardarul american cu un „satrap din lumea a treia” și a prezis o zi a „socotelilor” după alegeri.„Ascultați ce vă spun, vor fi oameni proeminenți din politica americană care vor petrece ani de zile explicând oamenilor cum am căzut în asta”, a prezis senatorul din Florida.Senatorii Marco Rubio (stânga) și Ted Cruz (dreapta) (FOTO: Shutterstock Editorial / Profimedia Images)Republicanii care au tras atunci semnalul de alarmă în privința lui Trump au luat-o pe căi diferite.Unii, precum Cruz și Perry, au devenit susținători entuziaști ai președintelui republican: Cruz chiar a încercat să convingă Senatul să răstoarne rezultatele alegerilor din 3 noiembrie în mai multe state înaintea ca Congresul să se reunească miercuri pentru a număra voturile exprimate de electori.Alții, precum Rubio, și-au oferit sprijinul condiționat, uneori criticându-l ușor pe Trump în conformitate cu retorica liniei de partid.Ipocrizia este în mod evident mereu prezentă în politică și niciun oficial ales nu este imun în fața ei. Construirea de alianțe după alegeri este din nou un lucru normal.Însă nu există foarte multe precedente pentru ca un partid plin de lideri care au avertizat că un rival este un pericol imediat pentru democrație, decență și adevăr să se urce în pat alături de amenințarea respectivă iar apoi să se pretindă șocat când avertismentele se adeveresc.Acum, cu președintele republican petrecându-și ultimele zile la Casa Albă în timp ce afară crește furia față de asaltul asupra Capitoliului, tot mai mulți foști susținători benevoli ai acestuia încearcă să se dea jos din autobusul Trump la ultima stație.„Tot ce pot spune este să nu vă bazați pe mine”, afirma senatorul Lindsey Graham din Carolina din Sud în timpul unui discurs susținut în Senat miercuri noaptea, informând țara despre ultimul său pas al călătoriei de la critic al lui Trump la aliat și înapoi.„Ce-i destul e destul”, adăuga acesta.Susținătorii lui Trump pătrund în clădirea Capitoliului (FOTO: AFP / Profimedia Images)Mick Mulvaney, pe care Trump l-a numit în diferite poziții din cadrul administrației sale după trei mandate de congresman, și-a dat joi demisia dintr-un post diplomatic din Irlanda de Nord în semn de protest față de violențele de miercuri.Trump „nu mai este același om care era în urmă cu opt luni”, a declarat Mulvaney.Însă o întrebare care a rămas fără răspuns este dacă Trump e același om din urmă cu patru ani, când Mulvaney spunea despre miliardarul din New York că „este o ființă umană îngrozitoare” pe care cu greu o poate susține.Până și Cruz a părut să se distanțeze de președintele republican, declarând joi noaptea pentru un post de televiziune din Texas că e limpede că Trump „poartă o parte a responsabilității” pentru atac și că „retorica și limbajul președinteui au întrecut limita”.Este neclar însă când anume a fost întrecută limita în timpul celor 65 de zile trecute de la alegeri în care Trump a încercat să răstoarne rezultatul alegerilor cu susținerea senatorului texan.În 2016 Cruz îl numea pe Trump un „mincinos patologic” care „nu cunoaște diferența dintre adevăr și minciuni, fiecare cuvânt care îi iese pe gură este practic o minciună”.În ultimele zile ale alegerilor din acel an Partidul Republican a fost fost dominat de temerile că Trump nu își va recunoaște înfrângerea dacă va pierde și ar putea izbucni violențe similare cu cele văzute miercurea aceasta.A câștigat deci îngrijorările au rămas fără fond. Însă cum pot fi reparate daunele provocate zilele acestea pentru ca politicienii să revină la dezbateri productive despre îmbunătățirea vieții americanilor rămâne o întrebare deschisă.Mulvaney, care și-a anunțat demisia la CNBC, a dat indicii privind o posibilă cale: „oamenii care au petrecut timp departe de familiile lor, ne-am pus carierele în joc pentru a lucra pentru Donald Trump, avem succese la care să privim în urmă”.„Dar acum va fi mereu, 'Oh da, ai lucrat pentru tipul care a încercat să dea o lovitură de stat'”, a adăugat însă acesta.