Trump spune că noua procedură de punere sub acuzare este ”total ridicolă” și provoacă furie

Președintele american Donald Trump, sub presiunea de a-și da demisia după ce suporterii săi au luat cu asalt Capitoliul american săptămâna trecută, a spus că procedura de punere sub acuzare care urmează să fie lansată de către democrați a provocat ”o furie imensă” printre susținătorii săi, dar a adăugat că el nu vrea violență, relatează Reuters și AFP.

”Nu vreau violență”, le-a spus Trump reporterilor înainte de a pleca la Alamo, în sudul Texasului.

În primele sale declarații după 8 decembrie, președintele american nu a răspuns la întrebarea dacă își va da sau nu demisia.

El a criticat procedura de punere sub acuzare.

”Punerea sub acuzare provoacă furie imensă și o fac și e chiar un lucru teribil că o fac”, a spus Trump, care a adăugat că mișcarea democraților de a-l pune sub acuzare, sub acuzația că a incitat la insurecție cu privire la atacul asupra Capitoliului este ”o vânătoare de vrăjitoare” împotriva sa.