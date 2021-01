Elon versus Mark: Cum a început conflictul dintre doi din cei mai influenți miliardari ai planetei și tot ce s-a întâmplat de atunci

Yeah, my fault for being an idiot. We did give them a free launch to make up for it and I think they had some insurance. — Elon Musk (@elonmusk) March 23, 2018

Definitely. Looks lame anyway. — Elon Musk (@elonmusk) March 23, 2018

It’s not a political statement and I didn’t do this because someone dared me to do it. Just don’t like Facebook. Gives me the willies. Sorry. — Elon Musk (@elonmusk) March 24, 2018

This is called the domino effect pic.twitter.com/qpbEW54RvM — Elon Musk (@elonmusk) January 7, 2021

Ya don’t say. Reminds me of this timeless classic … pic.twitter.com/Gq1wayoTIr — Elon Musk (@elonmusk) January 7, 2021

Cei doi miliardari, dintre care unul conduce Tesla și SpaceX și celălalt este CEO-ul și fondatorul Facebook, nu au ținut tocmai secretă animozitatea dintre ei.Când explozia unei rachete SpaceX a distrus un satelit Facebook în 2016, Zuckerberg a emis un comunicat dur în care a afirmat că este „profund dezamăgit” de eșecul companiei aerospațiale.Iar când Facebook a fost cuprins de scandalul Cambridge Analytica , Musk a șters toate paginile de Facebook ale companiilor sale, notând pe Twitter că gigantul social media îi provoacă „fiori”.Cei doi miliardari sunt printre cei mai bogați oameni de pe planetă, membri ai unui grup de elită chiar și după standardele din Silicon Valley.Chiar dacă ambii au cochetat cu inteligența artificială și companiile lor au încheiat parteneriate în trecut, se pare că Musk și Zuckerberg nu se înghit unul pe celălalt.În septembrie 2016 SpaceX își testa racheta Falcon 9 la o locație pentru lansări din Cape Canaveral, Florida. La scurt timp după ora 9 dimineața racheta a explodat, distrugând satelitul AMOS-6 al Facebook care trebuia lansat pe orbită de racheta SpaceX.Satelitul făcea parte din proiectul Internet.org al Facebook pentru a furniza acces la internet țărilor în curs de dezvoltare și ar fi fost primul satelit al Facebook lansat pe orbită.Zuckerberg și-a exprimat public frustrarea privind lansarea eșuată, notând pe Facebook că: „sunt profund dezamăgit să aud că eșecul lansării SpaceX ne-a distrus satelitul care ar fi oferit conectivitate atât de multor antreprenori și tuturor celorlalte persoane de pe continent”.Musk a abordat lansarea ratată doi ani mai târziu într-un tweet adresat reporterului Kerry Flynn.„Da, vina mea că am fost un idiot”, a afirmat acesta, adăugând că „le-am dat [Facebook] o lansare gratuită pentru a ne revanșa și cred că au avut un fel de asigurare”.În timpul unei înregistrări live pe Facebook, unul dintre urmăritori l-a întrebat pe Zuckerberg ce părere are despre anxietățile lui Musk legate de inteligența artificială.„Am păreri destul de puternice asupra acestui lucru”, a afirmat CEO-ul Facebook.„În ceea ce privește inteligența artificială sunt în mod deosebit de optimist și cred că persoanele care sunt negativiste și vin cu aceste scenarii apocaliptice...Nu înțeleg acest lucru. Este cu adevărat negativ și, în unele privințe, cred de fapt că este destul de iresponsabil”, a continuat Zuckerberg.Musk, care a cerut în mod repetat reglementarea cercetărilor în domeniul inteligenței artificiale, a ripostat pe Twitter.„Am vorbit cu Mark despre asta”, a afirmat Musk, acuzând că „înțelegerea sa asupra subiectului este limitată”.După ce co-fondatorul WhatsApp Brian Acton a scris pe Twitter „este timpul.#deletefacebook”, Musk a răspuns cu „Ce este Facebook?”.După ce un fan l-a întrebat pe Musk dacă va șterge pagina de Facebook a SpaceX, acesta a răspuns că „Nu mi-am dat seama că există una. [O] Vom face”.Când un alt fan a evidențiat că și Tesla are o pagină de Facebook, Musk a scris că „arată nasol oricum”.La scurt timp după, paginile ambelor companii au dispărut de pe Facebook. Musk a afirmat că nu a fost vorba despre vreun „mesaj politic” ci că găsește Facebook ca fiind tulburător.Într-un răspuns la un tweet din partea actorului Sacha Baron Cohen, care a cerut o reglementare mai strictă a Facebook, Musk a îndemnat din nou oamenii să șteargă aplicația.În seara revoltelor din Washington de miercurea trecută Musk a scris pe Twitter că „Asta se numește efectul de domino” alături de o fotografie cu blocuri de domino, pe primul dintre ele fiind scris „un site web pentru a evalua femeile din campus”, o referință la fondarea Facebook la Universitatea Harvard.Ultimul domino a fost despre protestatarii pro-Trump.Musk a criticat de asemenea politicile Facebook privind datele personale, postând pe Twitter un alt meme despre Facebook care menționează că firma lui Zuckerberg își „spionează utilizatorii” după ce WhatsApp, companie deținută de Facebook, a anunțat că va începe să își forțeze utilizatorii să își distribuie datele personale Facebook.Postarea sa a fost redistribuită și de Jack Dorsey, CEO-ul Twitter, care la rândul său s-a certat cu Zuckerberg în trecut.