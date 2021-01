Justiția britanică a decis că Julian Assange nu poate fi extrădat în Statele Unite

Assange, în vârstă de 49 de ani, a fost pus sub acuzare în 2019 pentru încălcarea Legii privind Spionajul datorită rolului său în obținerea și publicarea unor documente militare și diplomatice secrete, fondatorul WikiLeaks riscând 175 de ani de închisoare dacă ar fi găsit vinovat de toate capetele de acuzare.Hotărârea de luni a judecătorului de la Curtea Penală Centrală din Anglia și Țara Galilor, denumită în mod obișnuit Old Bailey, reprezintă o victorie importantă pentru Assange în cadrul bătăliei juridice pe care o duce de peste un deceniu.Însă aceasta ar putea continua pentru câteva luni în plus, fiind probabil ca procurorii americani să facă apel la decizie. Autoritățile americane au 15 zile la dispoziție pentru a formula un apel.Avocații lui Assange au argumentat că întregul rechizitoriu împotriva sa este motvat politic și că extrădarea sa ar pune în pericol munca jurnaliștilor din întreaga lume.Judecătoarea Vanessa Baraitser a respins aproape toate argumentele aduse de echipa juridică a fondatorului WikiLeaks, afirmând însă că nu poate aproba extrădarea sa deoarece există un risc real că acesta se va sinucide.Baraitser a mai spus că Assange, care a suferit ocazional de depresie severă, a fost diagnosticat cu sindromul Asperger și autism, chiar dacă „este un caz de autism înalt funcțional”.O lamă de ras a fost găsită în celula sa de închisoare în mai 2019 și acesta le-a relatat medicilor penitenciarului despre gândurile sale suicidare, potrivit judecătoarei britanice citate de Reuters Australianul Julian Assange a devenit cunoscut la nivel mondial în 2010 după publicarea documentelor furnizate de fostul analist de informații al Armatei SUA, Chelsea Manning Fondatorul WikiLeaks s-a refugiat în ambasada Ecuadorului din Londra pentru a evita extrădarea în Suedia unde era cercetat pentru viol, acuzație la care procurorii de la Stockholm au renunțat între timp În tot acest timp Assange a continuat să opereze site-ul WikiLeaks, afirmând că este un refugiat politic, a ținut conferințe de presă și a primit numeroși vizitatori printre care cântăreața Lady Gaga și actrița Pamela Anderson.Însă după 7 ani petrecuți într-o cameră a ambasadei ecuardoriene, acesta devenise o persoană non-grata pentru angajații instituției diplomatice și autoritățile de la Quito, fiind în cele din urmă arestat de Poliția Metropolitană londoneză în 2019.Organizațiile media și cele pentru libertatea presei, precum și ONG-urile pentru drepturile omului, au avertizat că punerea sub acuzare a lui Assange și un posibil proces al acestuia în SUA ar crea un precedent periculos pentru libertatea presei.Procurorii americani nu au pus anterior sub acuzare niciun jurnalist sub Legea privind Spionajul iar unii experți în drept au argumentat că anchetarea unui reporter sau a unei organizații media pentru că își fac meseria ar constitui o încălcare a Primului Amendament al Constituției SUA care garantează libertatea presei.