Parlamentarii francezi au aprobat înapoierea unor artefacte furate din Africa

✅Je me félicite de l’adoption définitive du projet de loi pour le retour de biens culturels au Bénin \uD83C\uDDE7\uD83C\uDDEF et au Sénégal \uD83C\uDDF8\uD83C\uDDF3

➡️ Un acte fort en direction de la jeunesse africaine et afro-descendante #DirectAN pic.twitter.com/PlcJgkUaTZ