Navalnîi îl acuză pe Putin: „Nu am îndoieli, a ordonat să fiu otrăvit”

„Putin a venit la putere în urmă cu 20 de ani. De prea mult timp. Ar înnebuni pe oricine. El crede că poate face orice vrea”, a mai spus Navalnîi. De asemenea, „nu există investigații în Rusia. Este un basm. Nu au investigat nici măcar după cele 18 zile de comă ale mele”.









Astăzi, mulțumește „Europei pentru solidaritate” și explică motivele convingerii sale. „Când am părăsit spitalul, nu am avut nicio îndoială că otrăvirea fusese comandată de Putin. M-am bazat pe un fapt foarte simplu: Noviciok este cel mai toxic agent neurotoxic inventat vreodată de om, iar pentru producerea sa este necesar un laborator de stat. Moscova a declarat în 2017 că și-a distrus armele chimice. Deși, oficial, Noviciok nu mai există în Rusia, ar putea fi fabricat într-un laborator secret sub ordinele directe ale lui Putin”, a spus Navalnîi.„Putin vrea să fie țarul Rusiei. Nu îi plac adversarii. Și consideră organizația noastră și pe oricine denunță corupția drept un pericol. El crede că prin uciderea mea va distruge organizația mea. Otravirea mea nu este prima și nu va fi ultima”, a continuat Navalnîi.