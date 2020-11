VIDEO Exemplu de solidaritate în Belarus: Cum sunt ascunși protestatarii din calea forțelor de ordine

Zeci de perechi de încălțări adunate într-un hol mic, dintr-un colț al camerei de înregistrare se văd câteva persoane stând în picioare sau pe jos, discutând în surdină. Toți au fugit din calea forțelor de ordine din Belarus care arestează lumea chiar și la întâmplare în contextul protestelor față de regimul lui Alexandr Lukașenko.

Jurnalista belarusă Hanna Liubakova a distribuit pe pagina sa de Twitter o înregistrare video în care se văd zeci de încălțări și se aud voci. Alături de clip, mesajul: Moștenirea sovietică înseamnă o țară în care nimănui nu-i pasă de nimeni și în care nimeni nu are încredere în nimeni. Belarus a depășit asta. Uitați-vă la solidaritatea și sfidarea oamenilor. Acestea sunt încălțările protestatarilor care se ascund de poliție în apartamentului cuiva. Sunt imaginile zilei”, a scris ea.

The Soviet heritage means a country, where nobody cares and where people don’t trust each other. #Belarus has overcome this. Look at people’s solidarity and defiance. These are shoes of protesters who are hiding from riot police in someone’s flat. The video of the day to me pic.twitter.com/oCv0oOJBwt