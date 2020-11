FOTO VIDEO Noi proteste în Belarus / Opoziția vede o speranță în Biden?

Mii de manifestanți anti-guvernamentali s-au adunat din nou duminică în Belarus pentru a cere plecarea președintelui Alexander Lukashenko, lidera opoziției spunând că speră să-l cunoască în curând pe președintele ales al SUA, Joe Biden, relatează AFP.

#Belarus Fearless Belarusian women are at the forefront of the protest pic.twitter.com/ZXSQOGYMJY — Hanna Liubakova (@HannaLiubakova) November 8, 2020

De trei luni, adversarii lui Alexander Lukașenko se reunesc în fiecare duminică la Minsk, pentru a cere demisia acestuia după alegeri prezidențiale din 9 august, marcate de acuzații de fraudă.

#Belarus Detention of Sviataslau Zorki, excellent photoreporter.Also,my friend - journalist Yan Ausiejushkin - has been detained a moment ago, as well as other journalists across the country. Please support reporters in Belarus, they are risking their freedom and health every day pic.twitter.com/8mBFTC4SBI — Hanna Liubakova (@HannaLiubakova) November 8, 2020

Aceștia cer președintelui aflat la putere din 1994 să cedeze locul adversarei sale la alegerile prezidențiale, Svetlana Tihanovskaia, care a trebuit să fugă în străinătate ca principalele la fel cum au făcut și alte figuri importante ale opoziției în săptămânile următoare alegerilor pentru a scăpa de represiune.

#Belarus Day 91. 13th consecutive Sunday of the nationwide protest. People are gathering for their traditional rally, but security forces are dispersing protesters immediately. Roads in the city centre are blocked, metro stations are closed. People have already been detained pic.twitter.com/FSYYr7btAf — Hanna Liubakova (@HannaLiubakova) November 8, 2020

Câteva mii de manifestanți, mulți purtând culorile opoziției, roșu și alb, au început să se adune duminică în centrul orașului Minsk.

"Țara a fost transformată într-o închisoare. Este o juntă militară, este imposibil să suporți această situație, această represiune, acești oameni arestați pentru nimic pe stradă", a spus Elena Vassilevich, o pensionară în vârstă de 65 de ani.

Ca în fiecare săptămână, sunt prezente tunuri cu apă și vehicule masive ale poliției și mai multe stații de metrou au fost închise.

Potrivit organizației pentru drepturile omului Viasna, peste 230 de manifestanți au fost arestați în diferite locuri din capitală. Un corespondent AFP spune, de asemenea, că accesul la internet mobil este restricționat în centrul orașului.

Refugiată în Lituania, Svetlana Tikhanovskaïa a afirmat duminică că aceste 90 de zile de demonstrații arată că regimul și-a „pierdut legitimitatea și puterea”.

„El nu vrea să ne dea dreptul de a decide ce se va întâmpla în țara noastră”, a scris ea pe Telegram, adăugând că protestele vor continua „până la victorie”.

Tihanovskaia, care pretinde că a câștigat alegerile din 9 august, a primit sprijinul mai multor lideri europeni care au refuzat să recunoască rezultatul alegerilor.

Sâmbătă, ea l-a felicitat pe Joe Biden pentru victoria sa la Casa Albă. "A fost o adevărată cursă de idei, programe și echipe spre deosebire de ce s-a întâmplat în Belarus, unde voturile au fost pur și simplu furate", a spus ea.

Ea a adăugat că crede că „noul președinte al Statelor Unite se va întâlni în curând cu președintele ales corect al unei unei noi și libere” țări Belarus, subliniind că Joe Biden „a luat de mai multe ori poziții ferme în sprijinul poporului din Belarus”.

Alexandr Lukașenko a numit sâmbătă alegerile din Statele Unite drept o „parodie a democrației” și a spus că nu se așteaptă ca relațiile sale cu Washington să schimbe indiferent de rezultatul alegerilor.

Demonstrații sunt organizate și în marile orașe din Belarus, nu doar în Minsk, dar și pe categorii socio-profesionale. Sâmbătă, aproximativ cincizeci de îngrijitori, de exemplu, au manifestat în fața unui spital din Minsk, potrivit presei locale care a relatat că mai mulți dintre ei au fost arestați.

Manifestările de duminică din Belarus adună de fiecare dată zeci de mii de oameni, uneori peste 100.000, constituind cele mai mari adunări de la independența țării din 1991.

#Belarus Despite detentions, armed riot police, blocked streets, closed metro stations, disrupted internet, people were able to gather. Again and again. This persistence, strength and defiance are phenomenal. It’s been three months of the protests. Honestly, I didn’t expect that pic.twitter.com/zyjK6vEJlP — Hanna Liubakova (@HannaLiubakova) November 8, 2020

Primele demonstrații, în zilele următoare alegerilor pe care Lukașenko susține că le-a câștigat cu 80% din voturi, au fost marcate de o represiune violentă care a lăsat cel puțin trei morți, iar mulți dintre cei care au fost arestațu au acuzat că au fost torturați.

Alexandr Lukașenko, care exclude demisia, și-a înmulțit declarațiile marțiale, de exemplu, asigurându-se că poliția va trage în curând cu gloanțe reale, iar săptămâna trecută a cerut poliției „să nu ia prizonieri”.

Lukașenko, fiul său, Viktor, și alți treisprezece oficiali ai forțelor de ordine din Belarus au fost vineri adăugați oficial pe lista neagră a UE.