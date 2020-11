Brazilia: Fiul președintelui Jair Bolsonaro, pus sub acuzare pentru constituirea unui grup infracțional organizat

Soția președintelui brazilian, Michelle Bolsonaro, a provocat de asemenea suspiciuni după ce au apărut informații că a primit mai multe plăți misterioase din partea lui Queiroz.



Procurorii din Rio de Janeiro au anunțat marți noaptea că l-au pus sub acuzare pe Flávio Bolsonaro, în vârstă de 39 de ani, un senator ale cărui afaceri au atras atenția publică după ce tatăl său a câștigat președinția.Acuzațiile, despre care Flávio Bolsonaro a declarat anterior că fac parte dintr-un complot politic împotriva tatălui său, privesc suspiciunile că fiul președintelui a fost implicat în perioada 2004-2018 într-o practică răspândită (dar interzisă) în politica braziliană numită „rachadinha”.Sub această schemă, care se traduce aproximativ ca „împărțirea salariului”, politicienii corupți primesc pentru folos propriu o parte din salariul angajaților plătiți din bani publici.Alte 16 persoane au fost puse sub acuzare, printre acestea numărându-se și Fabrício Queiroz, un fost ofițer de poliție și prieten al președintelui brazilian care a lucrat cu fiul lui Bolsonaro și are legături arhicunoscute cu lumea interlopă.Ziarul brazilian O Globo scrie că acuzațiile au fost formulate parțial în baza mărturiei unei foste angajate care le-a spus procurorilor că a fost nevoită să își dea peste 90% din salariu lui Queiroz, suma ridicându-se la peste 28.000 de dolari în decursul a șase ani.Un judecător trebuie să aprobe rechizitoriul pentru ca acuzațiile să ajungă în instanță.Echipa de avocați a lui Flávio Bolsonaro a negat că acesta ar fi fost implicat în activități ilegale, catalogând acuzațiile dpret „nimic altceva decât o poveste macabră și prost ticluită”.Jair Bolsonaro nu a oferit imediat comentarii dar acuzațiile reprezintă încă un motiv de jenă pentru fostul căpitan de armată care a ajuns la putere înfățișându-se ca un luptător anticorupție.