VIDEO „Very nice!”: Autoritățile din Kazahstan folosesc noul film Borat pentru a-și promova turismul

În urmă cu 14 ani guvernul kazah a interzis „Borat” și a cumpărat anunțuri în diferite ziare internaționale pentru a dezminți multe din informațiile despre Kazahstan din film, care înfățișează fosta țară sovietică drept un loc în care femeile sunt ținute în cuști, prostituția este principala industrie a țării iar antisemitismul și homofobia sunt larg răspândite.Însă Kairat Sadvakassov, directorul adjunct al comisiei pentru turism din Kazahstan, afirmă că de data aceasta autoritățile intenționează să profite de pe urma filmului.Inițial „s-a luat decizia să lăsăm [filmul] să moară de moarte naturală și să nu răspundem”, a relatat Sadvakassov pentru New York Times despre lansarea „Borat 2” pe Amazon Prime în 23 octombrie.Însă o campanie din partea unor fani ai filmului a convins comisia pentru turism să își schimbe decizia și chiar să adopte una din replicile faimoase ale lui Borat: „Very nice!” (foarte frumos/drăguț).„În vremurile COVID, când turismul este înghețat, a fost bine să vedem țara menționată în media. Nu în cel mai drăguț mod dar e bine să fim măcar acolo”, a declarat Sadvakassov.Potrivit New York Times, ideea de a crea reclame turistice inspirate din film a venit din partea lui Dennis Keen, un american din Los Angeles care a mers pentru prima dată în Kazahstan în 2005 ca parte a unui program de schimb de experiență pe timpul verii.Acum acesta este căsătorit cu o localnică, prezintă o emisiune despre călătorii la o televiziune kazahă și conduce o firmă turistică în țara asiatică.„Sunt ca un fel de Borat american”, a declarat Keen pentru NYT.Ca proprietar al unei companii de turism în timpul unei pandemii globale, Keen afirmă că are mult timp liber la dispoziție. De asemenea spune că nu dorește ca fiului său nou-născut să îi fie rușine de țara în care a crescut.Când trailerul pentru noul Borat, filmat în secret, a apărut la sfârșitul lunii septembrie, Keen și un prieten kazah au prezentat reclame turistice cu sloganul „Kazahstan. Very nice!” comisiei de turism.Odată aprobate, cei doi au început foarte rapid să filmeze clipuri scurte cu sloganul. Acestea arată frumusețea naturii din Kazahstan, tradițiile locale și bucătăria din regiune, persoanele din videoclipuri afirmând că sunt „very nice”.„Aceasta este o comedie și Kazahstanul din film nu are nimic de-a face cu țara reală”, a declarat actorul Sacha Baron Cohen pentru New York Times.„Am ales Kazahstanul fiindcă a fost un loc despre care aproape nimeni din Statele Unite nu știa nimic, care ne-a permis să creăm o lume falsă, comică și nebună. Kazahstanul adevărat este o țară frumoasă cu o societate modernă, mândră - opusul versiunii din Borat”, a precizat Cohen.Deși nici al doilea film nu prezintă țara într-o lumină mai bună decât predecesorul, prietenul kazah al lui Keen crede că timpurile s-au mai schimbat și generația mai tânără vede filmul drept ceea ce este: o satiră.„Este o generație nouă”, a declarat acesta pentru NYT, adăugând că „au Twitter, Instagram, Reddit, știu engleză, știu meme-urile. Înțeleg despre ce-i vorba (...). Kazahstanul s-a globalizat”.