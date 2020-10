Sud-coreeni ar putea rămâne fără mâncarea favorită din cauza taifunurilor / Majoritatea gospodăriilor au un frigider special pentru „kimchi”

Câmpurile cultivate cu varză, care în această perioadă a anului este pusă la fermentat pentru a produce kimchi (varza murată în stil coreean), mâncarea favorită a sud-coreenilor, au fost devastate de fenomenele meteo extreme, ceea ce a dus la creşterea cu peste 60% a preţurilor.„Preţurile la varză au luat-o razna. M-am frecat la ochi ca să mă uit încă odată la etichetă pentru că preţurile nu aveau sens”, spune Jung Mi-ae, o mamă cu doi copii care în mod normal îşi face aprovizionarea cu varză în fiecare an pentru a putea pregăti kimchi.În mod normal, gospodăriile din Coreea de Sud cumpără varză şi alte legume angro pentru a pregăti kimchi pentru anul următor, o tradiţie care a fost trecută de la o generaţie la alta timp de peste un secol. Însă în acest an, cel mai lung sezon ploios din istorie precum şi trei taifunuri care au provocat inundaţii în lunile august şi septembrie, au afectat culturile de varză şi au întrerupt livrările.Preţurile la produse alimentare proaspete au crescut cu 22% luna trecută, atingând cel mai ridicat nivel de la începutul lui 2011, arată datele statistice oficiale. Nu doar gospodăriile au de suferit de pe urma acestei situaţii. Daesang Corp., cel mai mare producător sud-coreean de kimchi, a fost nevoit să îşi suspende, temporar, vânzările online din cauza lipsei de varză.CJ CheilJedang Corp, un alt mare producător de alimente din Coreea de Sud a anunţat că a început să caute furnizori alternativi pentru a face faţă cererii, care este deosebit de mare în acest an deoarece mai mulţi oameni mănâncă acasă din cauza pandemiei.„Varza este deosebit de sensibilă la schimbările climatice şi orice fenomen meteo extrem va avea un efect semnificativ asupra producţiei. Chiar dacă preţurile încep să se stabilizeze, incertitudinile cu privire la preţ vor continua să persiste până la mijlocul lunii viitoare”, spune Kim Dajung, cercetător la Korea Rural Economic Institute.Există unele speranţe. Criza de kimchi gata pregătit ar trebui să dispară pentru că evoluţiile meteo favorabile recente înseamnă că preţurile la varză se vor calma, susţine Ministerul sud-coreean al Agriculturii.Aceasta ar trebui să ofere un oarecare confort pentru oameni precum Lee Neung-hwa, o casnică de 64 de ani al cărei frigider dedicat special pentru kimchi începe să se golească.Majoritatea gospodăriilor din Coreea de Sud au un frigider special dedicat pentru depozitarea de kimchi la o temperatură ideală.