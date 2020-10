„Beatleșii ISIS” au fost transferați în SUA pentru a fi judecați

REFERINȚĂ:

Transferul pentru a fi judecați în SUA al lui El Shafee Elsheikh, în vârstă de 32 de ani, și Alexanda Kotey, 36, reprezintă un punct de cotitură pentru cei doi bărbați, parte a unui grup de patru luptători ai Statului Islamic poreclit „Beatleșii ISIS” datorită accentului și cetățeniei britanice.Guvernul american a legat grupul de răpirea și abuzarea a peste 20 de ostatici, o parte a acestora fiind decapitați și execuțiile înregistrate în scopuri propagandistice.Capturați în Siria în 2015, unul dintre „Beatleși” a fost ucis iar un altul a fost arestat și pus sub acuzare în Siria. Kotey și Elsheikh au fost capturați în 2018. Regatul Unit le-a retras cetățenia celor patru în 2015 dar a refuzat să îi pună sub acuzare pe Kotey și Elsheikh, citând complicațiile legale de a judeca foști cetățeni.Însă executivul american a indicat că dorește să îi pună sub acuzare pe cei doi pe teritoriul Statelor Unite, oficiali ai Departamentului de justiție american anunțând miercuri într-o conferință de presă susținută alături de directorul F.B.I.,Cristophher Wray, că bărbații vor fi judecați pentru mai multe capete de acuzare printre care luare de ostatici care a rezultat în deces și conspirație de a comite crime în afara Statelor Unite.„Aceste capete de acuzare sunt rezultatul a mulți ani de muncă asiduă în căutarea dreptății pentru cetățenii noștri uciși de Statul Islamic”, a afirmat într-un comunicat procurorul general al SUA, William Barr, adăugând că „deși nu îi putem aduce înapoi [americanii uciși de SI], putem căuta dreptatea pentru ei, familiilor lor și toți americanii”.